Esta modelo de talla grande se viste de vaquero y causa sensación

Tabria Majors, modelo estadounidense de tallas grandes con más de 2 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una figura influyente del movimiento de positividad corporal. Durante varios años, ha usado Instagram para demostrar que la belleza no se define por tallas estandarizadas y para animar a las mujeres a aceptar su cuerpo sin importar su forma.

Un look vaquero brillante

Recientemente, Tabria Majors compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram sugiriendo que había adoptado un look vaquero para los conciertos de Beyoncé. Hizo alusión a su presencia en varias fechas de la gira, con el siguiente texto: "¡ATL Night 3 lo está arrasando! ¡A continuación, Las Vegas! ¡Comenta 'vaquero' para saber más sobre el look! ".

Otra publicación menciona "Cowboy Carter Houston was everythingthiiinnng!" ("¡Cowboy Carter Houston fue absolutamente increíble!"), una referencia directa al universo de Beyoncé, acompañada de numerosos "me gusta" y comentarios, destacando el entusiasmo de su comunidad por esta elección estilística inspirada en la gira.

Este contenido generó una gran interacción en redes sociales y destacó el enfoque creativo e inclusivo de Tabria Majors, quien no teme experimentar con diversos códigos estilísticos fuera de los estándares habituales del modelaje. A través de estos looks de inspiración vaquera, transmite un mensaje positivo: sin importar el tipo de cuerpo, todos pueden adoptar este estilo, divertirse con la moda, vestirse elegantemente o con total libertad, ¡y luce increíble!

El impacto en los estándares de la moda

Ya sea a través de sus campañas inclusivas con marcas reconocidas o sus publicaciones en redes sociales, Tabria Majors contribuye activamente a redefinir el panorama de la moda al mostrar looks accesibles para mujeres de todas las tallas. Se ha consolidado como una figura inspiradora que celebra la diversidad corporal y fomenta la libre apropiación de las tendencias, sin restricciones ni normas restrictivas.

En Instagram, comparte regularmente diferentes atuendos, inspiraciones de moda y momentos de su vida personal y profesional, ofreciendo a su comunidad una visión auténtica y desinhibida del estilo. A través de esta amplia gama de estilos —desde looks glamurosos hasta atuendos más casuales o temáticos—, demuestra que la moda puede ser un espacio de expresión, disfrute y confianza en uno mismo, abierto a todos.

Al adoptar la estética vaquera popularizada por Beyoncé, Tabria Majors demuestra una vez más que la moda no tiene límites de talla ni reglas rígidas. Su éxito no solo reside en su apariencia, sino también en el poderoso mensaje que transmite: todas tienen derecho a sentirse bellas, seguras y libres de jugar con las tendencias. Tabria continúa inspirando a millones y generando un cambio duradero en la mentalidad de la industria de la moda.

Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
