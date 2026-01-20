Esta modelo con curvas causa sensación con un vestido que presenta un detalle inesperado

La modelo británica Alva Claire, reconocida por su compromiso con la diversidad corporal en la moda, fue noticia esta semana. Descubierta en un evento en Londres, lució un vestido negro cuyo detalle clave —una capucha integrada— cautivó especialmente a los internautas. Una silueta minimalista pero inesperada que redefine los códigos tradicionales de la elegancia.

Un vestido negro… con capucha

El vestido en cuestión, corto y estructurado, juega con líneas limpias y un corte ajustado. El satén negro se ciñe a la figura, pero es la capucha, que cae suavemente sobre los hombros de Alva Claire, la que ha captado todas las miradas. Este detalle, más a menudo asociado con ropa urbana o prendas utilitarias, aporta una dosis de modernidad a una prenda por lo demás clásica. Combinado con tacones negros y un maquillaje discreto, el conjunto resalta la actitud segura de la modelo Alva Claire, quien derrocha con naturalidad un estilo elegante y decidido.

Una silueta que desafía el status quo

Alva Claire saltó a la fama en 2020 tras desfilar para la lujosa marca Versace, convirtiéndose en una de las primeras modelos de talla grande en desfilar por la icónica pasarela. Desde entonces, ha encarnado a una nueva generación de modelos que redefinen los estándares de belleza en la industria de la moda. Originaria de Londres, ha manifestado repetidamente su deseo de representar "lo que nunca vio en las revistas cuando era más joven".

Con esta aparición con un vestido con capucha, continúa difuminando las fronteras entre estilos, combinando la elegancia clásica de un minivestido negro con un accesorio más urbano. Es una forma de recordarnos que la moda no se limita a una sola silueta ni a un código de vestimenta rígido.

Una recepción muy notable

En redes sociales, las reacciones fueron numerosas. Algunos internautas elogiaron el atuendo como "atrevido y elegante", mientras que otros destacaron "la comodidad visual y el poder simbólico de la capucha": una forma para algunos de "reclamar su cuerpo y su espacio".

Los estilistas también comentaron sobre el look: «El detalle de la capucha rompe con la imagen clásica del vestidito negro, dándole una dimensión casi cinematográfica», señaló un colaborador de la revista británica Grazia. La elección de un corte fluido y un detalle atípico refleja una tendencia presente en varias pasarelas: un estilo chic y desenfadado, capaz de incorporar elementos de la moda urbana sin perder la sofisticación.

Una presencia coherente con sus compromisos

Si bien el atuendo causó sensación, en definitiva encaja con el estilo de Alva Claire, conocida por sus elecciones de moda audaces e inclusivas. Ya sea en la alfombra roja o en el campo, la modelo suele elegir prendas que realzan su figura sin disimularla.

En resumen, Alva Claire participa regularmente en debates sobre el lugar de los cuerpos marginados en la industria de la moda y denuncia la representación de las mujeres negras, gordas y queer. Su forma de vestir, lejos de ser neutral, se convierte así en una herramienta de expresión personal y política.