Nombrada modelo del año, comparte una verdad impactante.

Apenas unos días después de ser coronada "Modelo del Año 2025", la supermodelo Anok Yai conmovió a sus fans al compartir un conmovedor mensaje sobre su salud. Tras los focos y las alfombras rojas, la modelo sursudanesa reveló que había estado luchando en silencio por su vida. Su valentía y franqueza generaron inmediatamente una oleada de apoyo en todo el mundo de la moda.

Un ascenso meteórico empañado por una prueba invisible

Anok Yai, quien saltó a la fama en 2017 tras hacerse viral una foto suya, ha disfrutado de una de las carreras de modelo más impresionantes. Musa de Prada, Versace y Dior, se consolidó como una figura destacada de la diversidad en la pasarela. Mientras desfilaba, la joven luchaba en secreto contra una enfermedad cardiorrespiratoria congénita.

En Instagram, explicó que descubrió su enfermedad por casualidad: "Me enteré de que tenía una malformación que estaba sobrecargando mi corazón y destruyendo lentamente mis pulmones". Al principio, Anok Yai pensó que solo era una tos pasajera, pero con el tiempo desarrolló dolores en el pecho y dificultad para respirar, antes de comprender la gravedad de la situación.

Una operación que salva vidas y un mensaje de esperanza

En su mensaje, Anok Yai reveló que se había sometido con éxito a una cirugía pulmonar asistida por robot, un procedimiento complejo pero ahora común en el tratamiento de enfermedades pulmonares graves.

Expresó su profunda gratitud a los equipos médicos del Hospital Langone de la Universidad de Nueva York, Beverly Hills Concierge Health, y especialmente al Dr. Robert Cerfolio y al Dr. Harmik Soukiasian, quienes diagnosticaron y trataron su condición a tiempo: "Estoy eternamente agradecida con los médicos, enfermeras y mi familia, las primeras caras que vi al despertar. Gracias a ellos, tengo más tiempo libre". La modelo anunció que ahora se centraba en su recuperación, antes de tranquilizar a sus fans: "Estoy descansando por el momento... pero volveré. Nos vemos pronto".

Apoyo masivo de todo el mundo.

Su historia se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando una avalancha de mensajes de apoyo. Entre ellos, varias figuras destacadas de la moda y el entretenimiento expresaron su cariño por ella:

La modelo y actriz británico-jamaicana Naomi Campbell: "Envíame tu amor, tu luz y tu sanación. Que Dios te proteja".

Actriz, cantante, productora y autora estadounidense: Taraji P. Henson: "Estás sanado, en el nombre de Jesús".

La jugadora de baloncesto estadounidense Angel Reese escribió: "Estoy rezando por ti, hermana mía. Eres fuerte y ganarás esta batalla".

Decidida y agradecida, Anok Yai nos recuerda que la enfermedad no elige sus momentos, ni siquiera en la cima del éxito. Su valentía y vulnerabilidad ofrecen un raro momento de sinceridad en un mundo a menudo dominado por la perfección. Al compartir su historia, la supermodelo inspira una valiosa lección: la verdadera fuerza no solo se ve en la pasarela, sino también en la silenciosa resiliencia de los momentos difíciles.