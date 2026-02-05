Esta modelo curvilínea irradia confianza mientras muestra su figura en la playa.

La modelo con curvas Jocelyn Corona está arrasando en redes sociales con sus fotos en una soleada playa puertorriqueña, capturando la esencia de la positividad corporal. Esta mexicana, originaria de Guadalajara, irradia confianza, como lo demuestran las reacciones entusiastas de sus seguidores, quienes la encuentran "demasiado hermosa".

Una publicación viral en Instagram

En su cuenta @jocelyncorona_, Jocelyn comparte fotos vestida de azul marino, sosteniendo un batido colorido, con una bandera puertorriqueña de fondo y la leyenda "📍🇵🇷🫡✨" . Las imágenes, tomadas en una playa animada, resaltan su figura contra un cielo azul y un mar turquesa. Las fotos muestran una pose relajada: con la mano protegiéndose los ojos del sol, sentada en una tumbona a rayas, etc. El efecto general es de alegría y autenticidad, reforzando su mensaje de empoderamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jocelyn Corona 🦋 (@jocelyncorona_)

Jocelyn Corona, ícono de la moda con curvas

Nacida el 22 de diciembre de 1997, Jocelyn comenzó su carrera como modelo en 2016 y rápidamente desfiló para Chromat, Rebecca Minkoff y The Blonds. Representada por Muse Management (NY), Women 360 (París) y Mad Models (Barcelona), ha posado para Sports Illustrated Swimsuit, colaborado con Fenty Beauty, Levi's y Savage X Fenty, y ha aparecido en la portada de ELLE México. Jocelyn Corona celebra la diversidad corporal, inspirada por su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jocelyn Corona 🦋 (@jocelyncorona_)

Reacciones de admiración de los fans

Los comentarios no paran de llegar: "¡Qué guapa!" , "¡La reina de la playa!" , "¡Pura inspiración!". Sus publicaciones reciben miles de "me gusta", elogiando su confianza y belleza natural. Jocelyn promueve la autoaceptación, convirtiendo cada aparición en un llamado a la inclusión en la moda. Estas fotos con un atuendo azul marino capturan a la perfección su estilo veraniego en Puerto Rico, una vez más, con un vibrante telón de fondo playero.

En resumen, Jocelyn Corona encarna brillantemente el movimiento curvy: en Puerto Rico, irradia confianza al abrazar plenamente su figura, lo que le granjea elogios unánimes. Su trayectoria, desde Guadalajara hasta las pasarelas mundiales, demuestra que la belleza auténtica conquista corazones y redefine los estándares.