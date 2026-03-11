La modelo británica Kelly Brook muestra su figura y los internautas reaccionan.

Sobre la cálida arena, la modelo y actriz británica Kelly Brook luce con orgullo su figura. Recientemente compartió un alegre carrusel de Instagram donde muestra conjuntos que incluyen un traje de baño beige de una pieza con estampados tropicales que realza sus curvas.

Un carrusel que resalta sus curvas.

En esta primera imagen del carrusel, Kelly posa en la playa. Su look drapeado y estructurado realza su figura y curvas, con tirantes finos y una silueta elegante. El resto de la serie presenta otras piezas: lunares o estampado de leopardo, siempre en armonía con su cuerpo y radiantes bajo el sol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kelly Brook (@iamkb)

Los fans están totalmente asombrados

Las reacciones llegaron a su publicación: "¡Tus curvas son magníficas, reina de las playas!" , "¡Este atuendo es perfecto para ti, cuerpo objetivos!" , exclamaron sus seguidores, celebrando su confianza y su elección de valorar las llamadas siluetas generosas sin complejos.

En resumen, Kelly Brook encarna la belleza inclusiva en las playas de Jamaica, demostrando que las curvas merecen los atuendos más hermosos. Este carrusel bajo el sol es una oda a la autoaceptación, inspirando a miles de fans a amar sus cuerpos tal como son.