La modelo británica Kelly Brook muestra su figura y los internautas reaccionan.

Anaëlle G.
@iamkb/Instagram

Sobre la cálida arena, la modelo y actriz británica Kelly Brook luce con orgullo su figura. Recientemente compartió un alegre carrusel de Instagram donde muestra conjuntos que incluyen un traje de baño beige de una pieza con estampados tropicales que realza sus curvas.

Un carrusel que resalta sus curvas.

En esta primera imagen del carrusel, Kelly posa en la playa. Su look drapeado y estructurado realza su figura y curvas, con tirantes finos y una silueta elegante. El resto de la serie presenta otras piezas: lunares o estampado de leopardo, siempre en armonía con su cuerpo y radiantes bajo el sol.

Los fans están totalmente asombrados

Las reacciones llegaron a su publicación: "¡Tus curvas son magníficas, reina de las playas!" , "¡Este atuendo es perfecto para ti, cuerpo objetivos!" , exclamaron sus seguidores, celebrando su confianza y su elección de valorar las llamadas siluetas generosas sin complejos.

En resumen, Kelly Brook encarna la belleza inclusiva en las playas de Jamaica, demostrando que las curvas merecen los atuendos más hermosos. Este carrusel bajo el sol es una oda a la autoaceptación, inspirando a miles de fans a amar sus cuerpos tal como son.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
A sus 42 años, esta modelo australiana posa elegantemente en la nieve.

