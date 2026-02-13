"Ojos de cierva": la mirada de esta modelo española es cautivadora

Cindy Kimberly, modelo española de origen holandés conocida como @wolfiecindy en Instagram, está causando furor en internet con una selfie reciente donde su mirada es "particularmente hipnótica", según sus seguidores. En la foto, sus ojos lucen aún más expresivos de lo habitual, realzados por un maquillaje sutil con pestañas alargadas y tonos suaves. Sus fans la colman de elogios, comparándola con una "cierva".

Una mirada que ha cautivado durante mucho tiempo.

Cindy Kimberly no es ajena a los comentarios sobre sus ojos ligeramente almendrados, que a menudo se describen como "de gacela" o "irreales". En esta nueva foto, el efecto se acentúa con luz natural, rubor rosado y labios brillantes, creando una profundidad de ensueño. Nacida en los Países Bajos pero criada en la Costa Blanca española, saltó a la fama en 2015 gracias a una publicación de Justin Bieber ( "¡Dios mío, quién es este!" ). Hoy, con más de 7 millones de seguidores, es modelo e ícono de la moda, apareciendo en portadas de revistas.

Las reacciones apasionadas de los fans

Los comentarios no paran de llegar: "Ojos de cierva perfectos", "Parece una heroína de cuento de hadas", "Tu mirada me derrite el corazón cada vez". Los internautas señalan que esta foto lleva el efecto al extremo, con tutoriales de TikTok para recrear este look viral de "ojos de cierva". Muchos la ven como una "musa romántica" y señalan que sus selfies constantemente marcan tendencia en cuanto a belleza.

Su estilo y su ascenso

Cindy destaca en el retrato artístico, compartiendo a menudo fan art. Su maquillaje característico —ojos definidos, labios naturales— complementa a la perfección sus rasgos hispano-indonesios. De niñera a influencer, ha desfilado en Madrid, colaborado con marcas y fundado Loba, una línea de ropa moderna y personalizada.

Esta foto de Cindy Kimberly confirma su poder de fascinación: una simple selfie donde sus ojos de cierva cautivan más que nunca. Más allá de la atención, encarna una belleza atemporal que inspira a millones, demostrando que su mirada sigue siendo su mayor atractivo en redes sociales.