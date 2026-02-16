Search here...

A sus 21 años, esta modelo británica reflexiona sobre un procedimiento cosmético del que se arrepiente.

Modelos
Léa Michel
@applemartin/Instagram

Con tan solo 21 años, Apple Martin, hija de la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow y el cantautor británico Chris Martin, ya se está labrando un nombre como modelo y estrella emergente. En un video de "Secretos de Belleza" para Vogue , la joven reveló su rutina de belleza como "estudiante estresada", así como un procedimiento cosmético que se realizó en la adolescencia y del que ahora se arrepiente. De esta manera, abre un diálogo honesto sobre la presión de la belleza, las inseguridades y la autoaceptación.

"Una vez me hicieron un procedimiento... y me arrepentí."

En el video, Apple opta por la transparencia: admite haberse inyectado los labios solo una vez, a los 18 años. Sin embargo, explica que pronto el resultado le pareció "demasiado grande" y no se reconoció. Esta reflexión, unos años después, sirve como advertencia implícita sobre las decisiones cosméticas tomadas demasiado pronto, bajo la influencia de las tendencias y las redes sociales.

Lejos de glorificar el procedimiento, Apple Martin insiste en que no ha retrocedido y que esta decisión sigue siendo para ella "una experiencia de la que aprendió una lección". Así, ilustra el dilema al que se enfrentan muchos jóvenes: querer conformarse con una imagen idealizada y, al mismo tiempo, aprender a aceptar su rostro tal como es.

Del acné a la autoaceptación

En el mismo video, la joven modelo también habla sobre sus problemas de acné en la preparatoria, los cuales describe como "una fuente de vergüenza y una bajada de autoestima". Sin dramatizar, relata cuánto afectaron estos brotes a su autoestima durante la adolescencia. Hoy, su mensaje ha cambiado: nos recuerda que tener granos o imperfecciones es parte de la condición humana y "no es el fin del mundo".

Enfatiza el impacto del estrés, que resalta con humor mostrando las pequeñas marcas en su frente. Su mensaje es claro: cuanto más dramatizas las cosas, más sufre tu piel. Al mostrar su rostro sin maquillaje ante la cámara, Apple normaliza una realidad que muchos prefieren ocultar y ofrece una visión más compasiva de la belleza.

Entre herencia, elegancia y modelos

Apple Martin no actúa aisladamente: cita a su madre, Gwyneth Paltrow, y a su abuela, la actriz estadounidense Blythe Danner, como "dos mujeres icónicas" a quienes admira profundamente. Ambas actrices de renombre e iconos de estilo, encarnan para ella "una belleza elegante y asertiva". Al mencionarlas, Apple demuestra que forma parte de una familia de figuras públicas, a la vez que forja su propio camino y desarrolla su propia imagen.

Esta perspectiva respetuosa pero distante de su herencia familiar también arroja luz sobre su relación con la belleza: atrapada entre los altos estándares, la exposición mediática y el deseo de mantenerse auténtica, la joven intenta encontrar un equilibrio personal. Su honestidad sobre los procedimientos cosméticos, y más, contribuye a construir una imagen más matizada, alejada de la "perfección artificial" que a menudo se asocia con el "star system".

Al reflexionar sobre un procedimiento cosmético del que se arrepiente, Apple Martin ofrece una valiosa perspectiva sobre los riesgos de la presión de la belleza en la era de los filtros y las redes sociales. Su relato combina lucidez, autocrítica y un deseo de transparencia: sí, probó rellenos de labios, pero ahora prefiere las soluciones temporales y creativas que ofrece el maquillaje. Envía un mensaje contundente a su generación: lo importante no es borrar cada "defecto", sino aprender a vivir con el propio reflejo, tomando decisiones que realmente reflejen quiénes somos.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"Ojos de cierva": la mirada de esta modelo española es cautivadora

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ojos de cierva": la mirada de esta modelo española es cautivadora

Cindy Kimberly, modelo española de origen holandés conocida como @wolfiecindy en Instagram, está causando furor en internet con...

"Eres perfecta": Esta modelo de talla grande posa en la playa y genera reacciones

La modelo Ava Kia publicó una foto suya junto al mar, vestida de azul desteñido, mostrando su abdomen...

"Increíble carisma": el estilo de esta modelo sueca es cautivador

Elsa Hosk, la icónica modelo sueca de Victoria's Secret, sigue cautivando a sus millones de seguidores de Instagram...

Considerada "demasiado vieja", esta modelo canosa de 50 años camina por la pasarela de una marca de lujo.

Apartada durante mucho tiempo de las pasarelas "debido a su edad", Stephanie Cavalli, modelo italoguadalupeña de 50 años,...

Este modelo de talla grande revive con elegancia una pieza escocesa vintage.

La modelo de talla grande Alexis Ruby llama la atención con un look audaz y elegante a la...

Esta modelo curvilínea irradia confianza mientras muestra su figura en la playa.

La modelo con curvas Jocelyn Corona está arrasando en redes sociales con sus fotos en una soleada playa...

© 2025 The Body Optimist