En una playa brasileña, esta modelo "curvy" luce su figura

Leslie Sidora, modelo "curvy" francesa de origen mauriciano y brasileño, ilumina Instagram desde una icónica playa de Brasil, con el Pan de Azúcar (montaña en la desembocadura de la Bahía de Guanabara en Río de Janeiro, Brasil) como espectacular telón de fondo.

Un look veraniego

En este carrusel de fotos, Leslie Sidora aparece primero en una selfi frente al espejo en un baño limpio y luminoso, luciendo un traje de baño blanco de dos piezas que realza su figura, y luego paseando descalza por la arena, frente a las olas y las montañas bajo un cielo nublado. Su moño alto natural y su sonrisa completan una imagen luminosa y serena, donde la suave luz del entorno realza su radiante presencia.

Bajo sus publicaciones, Leslie escribió: "Un atuendo que no puedo esperar a volver a usar después del invierno", una nota optimista que se hace eco de la temporada de invierno actual y promete el regreso de un clima más cálido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leslie Sidora (@lessance)

Los fans están totalmente asombrados.

Las reacciones de sus seguidores fueron un torrente de entusiasmo: corazones, llamas y comentarios como "🔥🔥" , "¡Qué hermosa!" , "Reina" y "Perfección" elogiaron su confianza y su magnética presencia. Celebraron una belleza inclusiva y poderosa que inspira autoaceptación, convirtiendo esta publicación en un verdadero impulso de positividad corporal.

En esta playa brasileña, Leslie Sidora encarna una figura radiante y curvilínea, con un look playero atemporal. Su nostálgico texto y estas imágenes bañadas por el sol nos reconfortan en pleno invierno, invitándonos a soñar con el verano y la autenticidad.