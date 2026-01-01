Ella transforma un juego infantil en un vestido de alta costura, y es impresionante.

Es un juego que reina en el césped de las fiestas infantiles y se desarrolla cada tarde de té en el jardín. Este túnel multicolor, en el que todos nos hemos arrastrado y jadeado, ha dejado atrás el arenero para adornar la silueta de una fashionista rebosante de imaginación. Lo ha transformado en un vestido a medida y, contra todo pronóstico, su creación captura a la perfección el espíritu de la Semana de la Moda: peculiar, elegante y caprichosa.

Cuando un simple juego infantil se convierte en una prenda glamurosa

Angelica Hicks es una experta en moda DIY. Esta creadora de contenido, que disfruta recreando looks de celebridades de lujo con casi nada, se inspira en prendas cotidianas para crear sus conjuntos. Se toma esta disciplina sartorial con ligereza, con su propio humor. Se burla con delicadeza de los estrictos códigos del mundo de la moda , creando algo chic a partir de algo barato. Una guirnalda plateada encontrada en cajas de Navidad, globos, una bolsa de basura o incluso moldes de papel para pasteles: todo a su alrededor se convierte en una fuente de inspiración.

¿Su última genialidad? Transformar un juguete icónico de la infancia en un opulento vestido arquitectónico. Este juguete ha inspirado innumerables historias infantiles, a veces en forma de un pasadizo mágico, a veces de una pista de agilidad. Es el túnel de lona multicolor: ese accesorio plegable y maleable donde los niños solían gatear. Una fuente de ansiedad para algunos, una imagen placentera para otros, para Angélica es sobre todo la pieza central de una creación estética, el corazón palpitante de un atuendo tan lunar como deslumbrante.

Del baúl de juguetes al probador, solo hay un paso. Esta creadora de contenido y diseñadora improvisada, que se burla de la moda y caricaturiza escenas de pasarela con gran belleza, abraza por completo lo ridículo. Con este juego de aro, logró crear un vestido digno de la pasarela: escultural, sobrio y único. Y lo hizo con lo mínimo: unos retazos de tela negra, un tijeretazo, y su idea se hizo realidad.

El arte de ver el potencial de moda en cada objeto

Con la ironía como hilo conductor, Angélica ha acumulado más de 923.000 seguidores en Instagram. Mientras las grandes casas de moda envuelven a sus modelos en preciosos textiles, esta innovadora creadora de contenido utiliza ingredientes básicos menos convencionales y más extravagantes. Este túnel transformado en un vestido de cinco estrellas es solo un atisbo de su creatividad. Desde papel higiénico para imitar la tela drapeada del vestido de estilo antiguo de Jennifer Lawrence, hasta una persiana para replicar el efecto de tul de la pieza de Balenciaga de Carey Mulligan, esta joven tiene un don para las soluciones creativas.

Corteza de árbol como corpiño, un envoltorio de chocolate convertido en gargantilla, una mosquitera vaporosa transformada en un conjunto completo. Angélica es la personificación misma de la palabra "originalidad". Es su mejor embajadora. Este Mr. Bean del estilo, bajo su porte juguetón, esconde un auténtico talento. Algunos incluso comentan sobre sus looks reciclados: "Son mejores que los originales".

Una creadora de contenidos reconocida por su inventiva.

Mientras que la moda suele tomarse en serio, incluso en su absurdo más descarado, y exhibe una libertad controlada, esta creadora de contenido aboga por el desenfreno total y el bricolaje estético. Satiriza las piezas de alta costura y reinterpreta los aspectos más destacados de la moda con su ingenio. Demuestra que se puede recrear un look de cuatro cifras con envoltorios de Ferrero Rocher, manteles de la abuela, fundas nórdicas y retazos de Babibel.

Aunque los atuendos que parodia sean poco prácticos, lo que más importa es el mensaje subyacente. El estilo no se mide por el valor económico de un atuendo, sino por la investigación y el esfuerzo que hay detrás. Y Angélica ofrece su propia interpretación de la moda: divertida, desinhibida, rudimentaria y entretenida.

¿La lección? Si no tienes presupuesto para comprar artículos de lujo, sé ingenioso. Busca inspiración no en revistas de moda, sino en la habitación de tu sobrino de cinco años.