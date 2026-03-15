Ese detalle en un atuendo que marca la diferencia cuando quieres lucir "más elegante".

Consejos de Silhouette
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ketut Subiyanto/Pexels

En la moda, la elegancia no reside únicamente en la ropa que llevas. A menudo, son los pequeños detalles los que aportan estilo y coherencia a un conjunto. Unos sencillos ajustes pueden transformar un look cotidiano en algo más sofisticado, sin necesidad de renovar todo tu armario.

Accesorios: esos aliados que marcan la diferencia

Cuando se trata de añadir un toque de elegancia, los accesorios suelen desempeñar un papel fundamental. Ayudan a estructurar un atuendo, le dan personalidad y atraen la atención de forma sutil.

Un bolso estructurado, un cinturón bien elegido o unas pocas joyas discretas pueden ser suficientes para cambiar el equilibrio de un look. Los estilistas explican que la elegancia a menudo se basa en un principio simple: optar por pocos accesorios, pero elegirlos con cuidado.

Unos pendientes minimalistas, un reloj elegante o un bolso bonito pueden añadir ese toque de estilo que marca la diferencia. La clave está en la coherencia: los accesorios armoniosos crean al instante una impresión más sofisticada.

@emnouuuuu La importancia de los accesorios en tus atuendos, no los descuides, son tan hermosos y lo cambian todo 🤍👜💕 #outfit #fashion #accessories #styletips #beautytips ♬ Candy Rain x Slow Down - OJ The DJ

Ropa que sienta bien

Otro detalle esencial reside en el corte de las prendas. Una prenda que sienta bien puede realzar al instante un conjunto, incluso uno muy sencillo. Cuando la ropa tiene una buena caída, la silueta se ve naturalmente más equilibrada. Por el contrario, las prendas demasiado holgadas o mal cortadas pueden distorsionar las líneas.

Por eso, algunos estilistas recomiendan que un sastre les haga algunos ajustes a ciertas prendas. Un dobladillo ligeramente más corto, una cintura más definida o unas mangas ajustadas pueden ser suficientes para transformar una prenda básica en una mucho más favorecedora. La idea no es ajustarse a un estándar, sino simplemente usar ropa que se adapte a tu cuerpo y realce tu figura tal como es.

Materiales y texturas

El tejido de una prenda también juega un papel importante en la percepción de la elegancia. Ciertos tejidos aportan naturalmente un aspecto más sofisticado. La lana, el algodón de calidad, la seda o el satén suelen crear una impresión más estructurada y refinada. Las texturas también pueden enriquecer un look: combinar diferentes materiales en un mismo conjunto crea un interesante contraste visual.

Por ejemplo, unos vaqueros con un jersey de punto, una falda de satén con una camiseta de algodón o un blazer de lana pueden crear un look sencillo pero muy elegante. Los expertos en moda suelen recomendar elegir tejidos de buena calidad que conserven su forma con el paso del tiempo.

Los toques finales que marcan la diferencia

Algunos detalles pueden parecer insignificantes, pero contribuyen enormemente a la elegancia de un atuendo. Esto es especialmente cierto en el caso de:

  • con un cuello cuidadosamente planchado
  • con un dobladillo impecable
  • botones cuidadosamente recortados
  • un cinturón a juego con los zapatos

Estos pequeños detalles transmiten una impresión general de cuidado y armonía. Un atuendo sencillo puede lucir mucho más elegante cuando estos elementos están bien pensados. A menudo, es esta atención al detalle lo que distingue un look supuestamente "clásico" de una silueta verdaderamente elegante.

La elegancia sigue siendo, ante todo, una cuestión personal.

Es importante recordar algo fundamental: la elegancia no se rige por reglas universales. Cada persona tiene su propia visión de lo que es elegante. Algunos se sienten sofisticados con un traje estructurado, otros con unos vaqueros cómodos y un suéter suave. Algunos prefieren un estilo minimalista, mientras que otros adoran el color, las joyas o las combinaciones atrevidas.

Y, por supuesto, también puedes ser elegante simplemente siendo natural, sin intentar transformar tu estilo. La moda no es un conjunto de reglas que deban seguirse al pie de la letra. Es, ante todo, un espacio donde puedes experimentar, divertirte y expresar tu personalidad.

En definitiva, los accesorios, las telas y los acabados pueden, sin duda, añadir un toque más sofisticado a un atuendo. Sin embargo, la verdadera elegancia reside principalmente en cómo personalizas tu ropa y en la seguridad con la que la llevas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Estos 5 tipos de zapatos debilitan tus pies, según un podólogo

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Estos 5 tipos de zapatos debilitan tus pies, según un podólogo

Los elegimos por su estilo o comodidad inmediata. Sin embargo, algunos zapatos de diario pueden, a largo plazo,...

Lo que la forma en que te vistes para dormir puede revelar sobre tu personalidad

Quizás pienses que tu ropa de dormir es solo un detalle práctico. Sin embargo, esta elección discreta dice...

Bufanda: ese detalle de higiene a menudo descuidado en invierno

En invierno, nos protege del frío y casi nunca nos la quitamos. Sin embargo, una bufanda también puede...

El secreto para organizar tu armario y no dudar más cada mañana

Por la mañana, perdemos muchísimo tiempo vistiéndonos, y aunque nuestro armario esté a rebosar de ropa, nunca sabemos...

Capucha del abrigo: el error que reduce su eficacia contra el frío

En invierno, las capuchas se suelen subir por la cabeza en lugar de bajarlas por la espalda. Es...

Bufanda: el detalle de moda que distingue generaciones

¿Y si tu bufanda revelara más de ti de lo que creías? En TikTok, Instagram y Pinterest, un...