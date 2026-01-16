La forma inesperada de llevar tus medias que está causando sensación esta temporada

Las medias adornan tus piernas y añaden volumen bajo las faldas en pleno invierno. Normalmente te las pones de abajo hacia arriba y nunca se te ha ocurrido usarlas de otra manera. Una experta en moda te ha servido de conejillo de indias, revelándote otro uso ultraglamoroso para estas medias extratransparentes.

Coloque las medias sobre el zapato.

Durante el invierno, las medias se convierten en un accesorio indispensable en las piernas, casi una segunda piel. Ponérselas no es tan elegante ni glamuroso como la publicidad nos hace creer. Meterlas en ellas y subirlas hasta las caderas es prácticamente una actividad física en sí misma. Suele ser uno de tus primeros pasos de moda por la mañana: el que marca el tono de tu atuendo. Este pequeño ejercicio, o mejor dicho, este equilibrio, se realiza justo después de ponerte la ropa interior. Las medias te sirven de base, y nunca te has planteado ponértelas sobre tus tacones altos justo al salir de casa.

Sin embargo, quizás quieras reconsiderar el orden en que te vistes y te pones las medias al final de tu atuendo. Es la última tendencia de moda que está causando furor. En un video de demostración, una fashionista intenta lo impensable: perfora sus medias con la punta de sus tacones altos.

Después de ver este video, probablemente pienses que no tiene sentido. Estas imágenes podrían incluso ser extremadamente brutales para tus ojos sensibles. Esto es especialmente cierto si tienes cuidado de no engancharte las medias. Sin embargo, este acto transgresor tiene sus ventajas. Tiene una ventaja, siempre que el objeto principal sea caprichoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pink Boutique (@pinkboutiqueuk)

Evitar que el zapato se resbale del pie

Usar medias sobre los zapatos no es un truco de diseño disruptivo, ni un truco conceptual de desfile. Es una táctica ingeniosa para sujetar zapatos ligeramente anchos y mantenerlos en su lugar durante tus pasos enérgicos. Quizás ya hayas experimentado esta incómoda situación: los zapatos se resbalan constantemente debido a la textura sedosa de las medias.

Perder un zapato en las escaleras del metro es mucho menos romántico que abandonarlo en las escaleras de un castillo como en La Cenicienta. Con cada paso, te arriesgas a perderlo y adoptas una postura que haría temblar a los osteópatas. Gracias a este consejo viral, ya no tendrás que preocuparte y podrás desafiar los adoquines. Ganarás estabilidad y nunca más te arrepentirás de tu ropa.

Añade un toque de fantasía a los tacones.

Además de su practicidad y funcionalidad, llevar medias sobre los zapatos crea un efecto elegante. No solo realzas tus piernas, sino también tus zapatos. En este tutorial, que podría sorprender a las fashionistas más exigentes, la modelo ha elegido medias de encaje floral con pedrería. Esto añade un toque de textura y originalidad a los clásicos tacones negros de tu colección de zapatos .

Si quieres probar este truco, elige medias de baja denier y opta por modelos de rejilla, que tienden a deshilacharse. La idea no es arruinar tus medias favoritas sin más, sino crear la ilusión de piernas más largas y añadir un toque chic a tus looks de diario.

En una época en la que las fashionistas transforman sus camisas en faldas y lucen mosquetones en sus vaqueros, llevar medias sobre los zapatos parece una simple formalidad. Y si tus medias están a punto de caducar, ¡no las tires! Transfórmalas en un top transparente o en una goma para el pelo.