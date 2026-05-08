Pasamontañas, máscaras que cubren todo el rostro: ¿por qué a las celebridades femeninas les gusta ocultar sus caras?

Este año, la Met Gala, el evento cumbre de la moda, adquirió el aire de un baile de máscaras. Las celebridades ofrecieron una interpretación muy personal del tema "La moda es arte", cubriendo sus rostros total o parcialmente. Protectores faciales opacos, fachadas metálicas hechas con utensilios de cocina y máscaras de esgrima con un inquietante efecto espejo... las estrellas femeninas en la alfombra roja dejaron de lado su estilo característico. Y no se trató solo de una excentricidad estética.

La locura de las estrellas sin rostro

La Met Gala, un evento glamuroso que reúne a celebridades en un derroche de creatividad, exhibió siluetas esculturales dignas de una vitrina de museo. Cada atuendo defendía una visión artística y evocaba obras históricas. Transformadas en cuadros vivientes o esculturas humanas para la ocasión, muchas estrellas optaron por ocultar sus rostros y disimular sus emociones, ocultando sus rasgos bajo creaciones a medida.

Algunos lo hicieron de una manera más "moderada" que otros. Sarah Paulson desfiló por la alfombra roja de la Gala Met 2026 con un billete de dólar pegado sobre los ojos, mientras que Rachel Zegler, la actriz de "Blancanieves", imitó a Lady Jane Grey luciendo una venda blanca impoluta. Los más subversivos llevaron esta estética carnavalesca "al extremo", manteniendo una apariencia de anonimato. Gwendoline Christie desconcertó a los fotógrafos con su máscara de calcomanía, una máscara hiperrealista de sí misma. La impredecible Katy Perry demostró una vez más su talento para lo dramático y encarnó a la perfección este estilo de incógnito. Armada con una máscara de esgrima modular, causó revuelo y mantuvo el suspenso hasta el último minuto.

En el pasado, Kim Kardashian también ha jugado a este juego de ocultamiento. El ícono de las redes sociales, que construyó toda su fama sobre su apariencia, eclipsó los frutos de su éxito por una noche. Apareció con la cabeza cubierta por un velo color carne y el cuello adornado con un collar plateado en cascada. Si ocultan sus rostros, no es solo por originalidad. En esta era de sobreexposición mediática, los íconos femeninos, reconocibles al instante, anhelan mayor discreción. Sí, pero una discreción que transmita un mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Y (@yseult)

Una práctica estética ancestral

Si bien las grandes casas de moda actuales explotan la máscara en todas sus formas, adornándola con perlas, pedrería y detalles intrincados, este accesorio que oculta los rasgos faciales ya formaba parte del atuendo de las mujeres del siglo XVI. En aquella época, las damas de alta alcurnia usaban viseras, un equivalente más rústico y modesto de las creaciones de los diseñadores actuales. Esta máscara de terciopelo negro, de apariencia sobria, tenía una función más preventiva que puramente estética.

En realidad, servía principalmente como parasol, cumpliendo la misma función que una sombrilla para preservar la tez pálida, antaño sinónimo de nobleza. Ahora, esta máscara ya no cumple la misma función. Ya no protege del sol, sino de las miradas ajenas, a menudo intensas cuando uno vive bajo el resplandor de los flashes de las cámaras.

Esta máscara, que bloquea el acceso a las emociones, las expresiones y el alma misma, se convierte así en un escudo mediático, un cerrojo a la imagen personal. Usar una máscara cuando el rostro que se esconde bajo ella tiene reputación internacional es un gesto significativo que dice silenciosamente : «Yo elijo lo que muestro».

Fortalecer el estatus social

En el mundo de las celebridades y las grandes casas de moda, las máscaras también pueden servir para reforzar un alto estatus social. Usar una máscara sofisticada, un pasamontañas de diseñador o un accesorio exclusivo se convierte en una forma de mostrar la pertenencia a un mundo selecto y prestigioso.

En primer lugar, estas prendas suelen ser diseñadas por importantes casas de moda como Balenciaga, Gucci o Maison Margiela. Por lo tanto, usarlas permite exhibir indirectamente cierto poder económico y un acceso privilegiado a la alta costura.

Además, la máscara crea una forma de distanciamiento simbólico. Al ocultar su rostro, la estrella se vuelve menos accesible, casi intocable. Este distanciamiento refuerza su aura y acentúa la idea de que pertenece a una élite. La máscara también contribuye a la construcción de una imagen espectacular. En eventos prestigiosos, como la Gala del Met, aparecer enmascarado permite causar una impresión duradera, destacar y afirmar la propia posición en el exclusivo mundo de la moda y el lujo.

Finalmente, este accesorio evoca históricamente bailes y ceremonias aristocráticas reservadas para las clases privilegiadas. Al adoptar estos códigos, las celebridades reviven toda una iconografía vinculada al prestigio, la distinción y el refinamiento social.

Liberarse de las limitaciones de la belleza

Si bien las celebridades son constantemente escrutadas, juzgadas y evaluadas por su apariencia, y enfrentadas entre sí, usar una máscara se siente casi como una rebelión, una silenciosa revuelta contra este escrutinio perpetuo. Camuflan lo que suele ser el terreno fértil para los chismes de famosos y el contenido en línea. Esta máscara no es un reflejo de modestia o autodesprecio, ni un acto superficial; es un emblema combativo, una forma muy elegante de protestar contra este juego recurrente de intimidación.

Ocultar el rostro es, por lo tanto, una forma de desviar la atención e incomodar al público, acostumbrado a comentar todo lo que ve. Así, el público ya no tiene nada que criticar del rostro de una mujer. Con esta máscara, que desafía las normas establecidas y crea ambigüedad sobre la identidad, resulta imposible hacer suposiciones apresuradas sobre las cirugías estéticas de una celebridad o especular sobre su edad.

Al usar máscaras en cada aparición, las estrellas femeninas restringen el acceso a sus rostros, crean un aura de misterio y, al mismo tiempo, realzan su carisma. Cubren sus rostros para mostrar menos.