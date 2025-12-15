Search here...

Este gesto de moda típicamente francés que todo el mundo está copiando esta temporada.

tendencias de moda
Fabienne Ba.
amin naderloei/Pexels

El elegante nudo de un pañuelo alrededor de la cabeza o el cuello, un ritual parisino de los años sesenta, vuelve a cautivar el street style y las redes sociales, irradiando un estilo refinado sin esfuerzo. Creadores de contenido internacionales están lanzando numerosos tutoriales para ayudarte a dominar este detalle icónico del chic francés.

La herencia de Bardot y Hermès

Brigitte Bardot popularizó el pañuelo de seda atado a la cabeza, con sus flecos juguetones y su gesto travieso, mientras que Hermès lo ha convertido en un accesorio de lujo desde 1937 con sus icónicos pañuelos. Este gesto de moda captura la esencia del estilo francés: elegante, atemporal e inmediatamente reconocible.

Adaptaciones elegantes para el invierno

En climas más fríos, la bufanda se enrolla alrededor del cuello con un extremo sobre la cabeza como un gorro moderno, brindando calidez y elegancia. Otro clásico: la pequeña bufanda cuadrada, enrollada varias veces y anudada discretamente, inspirada en el estilo neoburgués de los años 70 para un toque de sofisticación cotidiana.

Explosión en TikTok y street style

Los tutoriales para la "bufanda a la francesa" proliferan, desde el verano hasta el acogedor invierno, democratizando este arte entre una generación ávida de un look refinado. Desde las pasarelas hasta los transeúntes parisinos, este detalle viral trasciende épocas y fronteras, confirmando la influencia de la moda francesa.

Más que un simple accesorio, el pañuelo anudado al estilo francés se ha consolidado como un auténtico lenguaje estilístico, sutil y universal. Tras décadas de tradición sin perder su encanto, demuestra que la elegancia no se trata de modas pasajeras, sino de gestos perfectos. Fácil de adoptar e infinitamente adaptable, este icónico detalle sigue cautivando al mundo, recordándonos que el chic francés a menudo reside en el arte de "menos es más".

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Para la temporada navideña, este estilo de jeans es más elegante que un vestido de terciopelo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Para la temporada navideña, este estilo de jeans es más elegante que un vestido de terciopelo.

Con la llegada de las fiestas, unos vaqueros negros de Mango, cubiertos de pedrería negra, triunfan en redes...

Este accesorio de moda está volviendo con fuerza para proteger tus oídos del frío.

El invierno de 2025 marca el gran regreso del pasamontañas de punto, un accesorio que antes se reservaba...

Estos pantalones icónicos de los años 2000 vuelven este invierno.

Atención, amantes de la moda con nostalgia de los 2000: este invierno, los armarios experimentan un verdadero resurgimiento....

Aquí está el nuevo amuleto de la suerte que reemplazará a tu Labubu.

Durante varios meses, los Labubu han estado pegados a nuestros bolsos y dominando nuestras cremalleras. Pero el auge...

El "Wirkin": el bolso del que todo el mundo habla (y que ya vuela de los estantes)

Un bolso rectangular de piel sintética con asa y cierre, que apareció en Walmart (la multinacional estadounidense) a...

Por qué el suéter rojo se ha convertido en la prenda imprescindible de esta temporada

Este otoño/invierno 2025/2026, el suéter rojo se consolida como la prenda imprescindible de la moda, un contraste impactante...

© 2025 The Body Optimist