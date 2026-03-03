Orgullosa de su cabello gris, Andie MacDowell llama la atención en la Semana de la Moda

Andie MacDowell sigue encarnando la elegancia natural con un nuevo peinado en la Semana de la Moda de Milán. La actriz y modelo estadounidense sorprendió a todos al cambiar sus icónicos rizos grises por un tupé vaporoso, luciendo un sofisticado look de "poderosa" para Giorgio Armani.

Un recogido aéreo que cambia el juego

Fiel a sus rizos plateados naturales, Andie MacDowell optó por un moño alto estructurado inspirado en el pompadour, con un volumen sutil en la parte superior y suaves ondas a los lados. Este peinado vaporoso realzaba su cabello canoso a la vez que enmarcaba sutilmente su rostro. Lejos de disimular sus canas, esta elección las realzaba de una forma más sofisticada y contemporánea.

"Power Dressing" italiano

Para el desfile Otoño/Invierno 2026 de Giorgio Armani, la actriz lució un blazer negro oversize con escote pronunciado y hombreras que evocaban los años 80, con una caída hasta medio muslo para una silueta relajada pero a la vez firme. Una roseta negra prendida en la solapa le dio un toque romántico a este traje de inspiración masculina, mientras que los pantalones de pernera ancha revelaban unos tacones negros. Un clutch marrón y un delicado collar plateado completaron el conjunto con elegancia.

Maquillaje minimalista y brillo natural.

Andie MacDowell se quitó las gafas de sol angulares para revelar un maquillaje discreto: un ahumado difuminado en los ojos y un rubor rosa luminoso en las mejillas y los labios. Esta tez radiante realzó su belleza natural, complementando a la perfección su filosofía de cabello natural. Demuestra que la elegancia reside en la capacidad de experimentar sin renunciar a sus raíces canosas.

De "El Día de la Marmota" a icono plateado

Desde que aceptó sus canas hace unos años, Andie MacDowell las ha convertido en su seña de identidad, luciendo rizos naturales en numerosas alfombras rojas. Sin embargo, este recogido milanés marca un antes y un después en el estilo: una mujer que experimenta, se atreve y redefine la feminidad después de los 60. Recientemente vista con rayas asimétricas en la Gala del Hollywood Reporter, continúa destacando en el arte de la sastrería audaz.

Con su recogido pompadour y su look Armani, Andie MacDowell reafirma su estatus como modelo de elegancia madura y de espíritu libre. Orgullosa de sus canas, demuestra que a los 67 años, cambiar de peinado no es una concesión, sino una celebración: un gesto de poder que inspira a todas las generaciones a abrazar su propia belleza.