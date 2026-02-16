La esposa del alcalde de Nueva York hace una notable aparición en la Semana de la Moda

Con tan solo 28 años, Rama Duwaji sigue dejando huella con su estilo distintivo. La esposa del alcalde de Nueva York fue una figura destacada en la primera fila de la Semana de la Moda. Invitada al desfile de la marca neoyorquina Diotima, confirmó su estatus como un icono de la moda en ascenso, muy alejada de los códigos tradicionales asociados a las primeras damas.

Una silueta nítida en la primera fila.

El 15 de febrero de 2026, Rama Duwaji ocupó su lugar en la primera fila del desfile diseñado por Rachel Scott, la diseñadora jamaiquina responsable de Diotima. Para la ocasión, optó por una combinación magistral de capas: una gabardina corta beige como pieza central, superpuesta a una versión más larga a cuadros. Esta sutil estructura de capas moderniza un clásico del armario británico. El conjunto se completó con botas vaqueras negras de tacón, un bolso de cuero negro con detalles metálicos y pendientes de aro dorados. Un look contemporáneo con influencias de los años 90.

Una Primera Dama que rompe el molde

Como la esposa más joven de un alcalde de Nueva York, Rama Duwaji no se conforma con un rol discreto e institucional. Reivindica una identidad visual sólida, fiel a su generación. En lugar de favorecer las siluetas tradicionales que se esperan en los eventos oficiales, adopta prendas de marcas populares entre la Generación Z. Bermudas largas, botas con cordones, camisas oversize y tops asimétricos son habituales en sus apariciones públicas. Este posicionamiento estilístico ayuda a redefinir la imagen de la Primera Dama de Nueva York, una imagen más conectada con su época y su comunidad.

Una presencia amplificada por las redes sociales

Muy activa en Instagram, donde comparte sus looks con sus dos millones de seguidores, Rama Duwaji cultiva una estética distintiva: joyería de plata en capas, accesorios arquitectónicos, siluetas estructuradas e influencias urbanas. Su reciente sesión de fotos para la revista The Cut ya había confirmado esta fuerte tendencia en la moda. Su presencia en la Semana de la Moda no hace más que amplificar este impulso: poco a poco se consolida como una figura influyente en la escena estilística neoyorquina.

En definitiva, al aparecer en el desfile de Diotima, Rama Duwaji no asiste simplemente a un evento de moda. Representa una evolución más amplia: la de una nueva generación de figuras públicas que utilizan la moda como lenguaje. Es una forma de afirmar que la elegancia y la modernidad pueden coexistir, incluso —y quizás especialmente— en las esferas de poder.