Demi Moore causó sensación gracias a un vestido elaborado con un tejido sorprendente

Fabienne Ba.
En la alfombra roja de los Premios SAG 2026, las celebridades exhibieron sus estilos más atrevidos. Entre ellas, Demi Moore causó sensación con una creación de Schiaparelli.

Una aparición destacada en los Premios SAG 2026

El 1 de marzo, en Los Ángeles, los Premios del Sindicato de Actores de Cine (ahora conocidos como Premios SAG) celebraron actuaciones destacadas en cine y televisión. Invitada como nominada junto al elenco de la serie "Landman", Demi Moore hizo una entrada muy comentada. Habitual de los grandes eventos de Hollywood, la actriz decidió una vez más convertir su aparición en la alfombra roja en una auténtica declaración de estilo.

Un vestido Schiaparelli en tejido con efecto cocodrilo

Para la edición de 2026, lució un vestido negro de Schiaparelli, diseñado por su director artístico, Daniel Roseberry. La pieza se distinguió por su tejido texturizado, que imitaba las escamas de cocodrilo, lo que le aportaba profundidad y carácter a la silueta. El corte largo y estructurado, combinado con un escote alto, le otorgaba al vestido una imagen de seguridad. El contraste más llamativo se encontraba en la espalda: una voluminosa cola de tul blanco con lunares negros rompía la sobriedad del negro, creando un potente juego visual entre la densidad del material y la ligereza etérea.

La actriz completó su atuendo con un clutch a juego y tacones de terciopelo adornados con el característico candado dorado en trampantojo de la casa. Un collar de diamantes y un elegante moño realzaban sus rasgos y sus pendientes.

Una silueta impactante y teatral

Esta elección estilística se alinea con la estética distintiva de Schiaparelli, conocida por sus creaciones esculturales y referencias artísticas. La combinación de un tejido que evoca el cuero animal y una vaporosa cola de tul ilustró este deseo de jugar con los contrastes. Demi Moore, quien recientemente asistió al desfile de Gucci dirigido por Demna en la Semana de la Moda de Milán, confirma así su predilección por las siluetas definidas y estructuradas. En la alfombra roja, suele preferir piezas que destaquen en lugar de ser discretas.

Un vínculo fiel con los Premios SAG

Aunque Demi Moore no ha aparecido muchas veces en los Premios SAG a lo largo de los años, cada una de sus apariciones ha sido memorable. En 2025, ganó el premio a Mejor Actriz por "The Substance" con un vestido negro de Bottega Veneta con corsé de cuero y una voluminosa falda con volantes.

Unos años antes, había optado por una creación vintage de Zac Posen, mientras que en 2007, para su nominación por "Bobby", lució un vestido azul de Alberta Ferretti. Estas diferentes apariencias revelan un denominador común: una atención especial a los materiales y las siluetas, convirtiendo cada aparición en un momento esperado.

Demi Moore sigue ocupando un lugar único en la industria del entretenimiento. Su estilo evoluciona, pero se mantiene fiel a una idea del espectáculo hollywoodense: siluetas cuidadosamente elaboradas, detalles impactantes y un fuerte sentido de la puesta en escena. Con este vestido con efecto cocodrilo y su cola en contraste, confirma su capacidad para causar sensación. Más que una simple aparición, este look en los Premios SAG 2026 sirve como recordatorio de cómo la moda sigue siendo un lenguaje propio en la alfombra roja.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
