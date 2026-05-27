Claudia Schiffer celebra su 24º aniversario de bodas con una foto que emociona a sus fans.

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Veinticuatro años de amor y un vínculo inquebrantable. Para celebrar su aniversario de bodas con el director de cine, guionista y productor británico Matthew Vaughn, la modelo alemana Claudia Schiffer compartió una foto antigua que conmovió a sus seguidores.

Una foto de recuerdo de su boda en 2002.

El 25 de mayo de 2026, Claudia Schiffer celebró su 24.º aniversario de bodas con Matthew Vaughn. Para conmemorar la ocasión, compartió en Instagram una foto nostálgica de su boda, que tuvo lugar en Inglaterra el 25 de mayo de 2002. La foto muestra a la pareja bailando, mirándose a los ojos, mientras sus invitados los observaban con cariño. "¡Hoy cumplimos 24 años de boda!", escribió Claudia Schiffer en la publicación, añadiendo tres corazones rojos al mensaje.

Una avalancha de mensajes de las estrellas

La publicación rápidamente se viralizó en internet. En los comentarios, varias celebridades, entre ellas la modelo Cindy Crawford y la actriz Elizabeth Hurley, felicitaron efusivamente a la pareja por su aniversario. Esto confirma que su hermosa historia sigue inspirando mucho más allá de su círculo más cercano.

Al compartir esta tierna foto, Claudia Schiffer ofrece a sus fans una mirada íntima a su historia de amor. Es una hermosa manera de recordarles a todos que, lejos de los focos, probablemente prioriza una vida familiar plena.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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