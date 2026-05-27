En la alfombra roja, la actriz Teyana Taylor optó por un vestido morado de corte escultural.

La cantante, compositora y actriz estadounidense Teyana Taylor deslumbró en la alfombra roja de los American Music Awards, celebrados el 25 de mayo de 2026 en Las Vegas. Para este prestigioso evento, eligió un vestido morado de corte escultural. Su look minimalista pero teatral captó de inmediato todas las miradas y la consagró como un ícono de la moda.

Un vestido morado con una confección escultural.

La pieza central de este look, el vestido, se distingue ante todo por su color: un púrpura profundo e intenso que le confiere al conjunto un aire regio y lujoso. Sin tirantes, revela un corpiño estructurado tipo corsé que crea una silueta arquitectónica. El púrpura, un color elegante y a la vez contundente, contrasta notablemente con los clásicos negros y tonos nude que suelen predominar en la alfombra roja.

Detalles y una capa a juego.

Más allá de su color, el vestido destaca por varios detalles de diseño. Los recortes laterales aportan dinamismo a la silueta, mientras que una abertura alta le da movimiento y un toque moderno al conjunto. Para completar este atuendo, Teyana Taylor añadió una capa a juego, que envuelve sus brazos, aportando una dimensión dramática y sofisticada al conjunto. Unos zapatos de tacón y un maquillaje llamativo completaron este look, con un estilo a la vez refinado y teatral.

Una aparición destacada en los American Music Awards

Esta aparición en la alfombra roja formó parte de los American Music Awards, una de las ceremonias más importantes de la industria musical, que reúne cada año a numerosas personalidades del mundo de la música y el entretenimiento. Teyana Taylor demostró una vez más su impecable sentido del estilo. Su vestido morado fue, sin duda, uno de los looks más comentados de la noche.

Con este vestido morado de confección escultural, Teyana Taylor protagonizó una de las apariciones más impactantes de los American Music Awards 2026. Una demostración donde la riqueza del color se combina con una silueta decididamente arquitectónica.