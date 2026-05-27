Con un atuendo inesperado, esta tenista está causando sensación.

Un elegante vestido negro, un deslumbrante conjunto dorado: Naomi Osaka transformó su entrada a la cancha Suzanne-Lenglen en todo un desfile de moda. En Roland Garros, su estilo generó tanto ovaciones como críticas.

Una entrada en la cancha con un vestido de gala negro.

Antes de su partido de primera ronda contra la alemana Laura Siegemund, Naomi Osaka hizo una entrada espectacular en la pista Suzanne-Lenglen. La tenista japonesa lució un largo vestido negro, digno de la alfombra roja, diseñado por el suizo Kevin Germanier. Una vez en la arcilla parisina, la cuatro veces campeona de Grand Slam se quitó el vestido para revelar su atuendo de partido: un deslumbrante conjunto dorado.

Un vídeo viral y una ovación de pie.

En poco más de una hora, el vídeo publicado en las redes sociales oficiales del torneo ya había superado las 140.000 visualizaciones y acumulado unos 2.000 "me gusta". Naomi Osaka, que ya suele causar sensación en los torneos de Grand Slam, parece haber asumido plenamente su estatus de icono de la moda, que ahora trasciende el ámbito deportivo. Con un toque de humor, confesó que, al probarse el vestido, se sentía como "la Torre Eiffel destellando a medianoche", llegando incluso a preocuparse de que los reflejos del sol pudieran molestar al árbitro.

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Estas propuestas no gozan de popularidad universal.

Si bien muchos elogian su "creatividad", estas actuaciones escenificadas no convencen a todos. Al igual que en apariciones anteriores, algunos observadores lo interpretan como "un intento de generar expectación", y el debate sobre el trato que reciben las estrellas en el circuito ha resurgido una vez más.

Esta no es la primera vez que Naomi Osaka causa polémica. En enero pasado, durante el Abierto de Australia, apareció en el Rod Laver Arena luciendo un vestido plisado sobre pantalones blancos anchos, rematado con un enorme sombrero con velo y una sombrilla, fruto de una colaboración con el diseñador hongkonés Robert Wun. Una vez más, algunos aficionados al tenis lo denunciaron como "una estrategia publicitaria".

Es importante recordar que el cuerpo de las atletas, al igual que el de cualquier persona, no debería ser objeto de debate ni de juicio. La elección de vestuario de Naomi Osaka es principalmente una forma de expresión personal. Que pueda resultar sorprendente en un contexto como Roland Garros se debe principalmente a las normas establecidas del tenis, y no a ningún deseo de provocar, ser extravagante o generar revuelo. En definitiva, estos atuendos no influyen en su rendimiento deportivo y simplemente ilustran una forma diferente de interactuar con la cancha.

Naomi Osaka está lista para dar un paso al frente en la cancha.

La ex número uno del mundo, actualmente en el puesto 16, Naomi Osaka confirmó su buen estado de forma en la cancha al derrotar a Laura Siegemund en sets corridos (6-3, 7-6) en su debut en el torneo de París. Esta victoria llega en un momento crucial para la cuatro veces campeona de Grand Slam, quien suele tener dificultades en la arcilla parisina. Debería acallar, al menos por un tiempo, las críticas dirigidas a sus entradas anteriores, a menudo demasiado teatrales.

Entre su deslumbrante vestido, su atuendo dorado y los acalorados debates, Naomi Osaka volvió a protagonizar una exitosa entrada mediática en Roland Garros. Y si bien sus elecciones siguen generando opiniones encontradas, confirman una cosa: dentro y fuera de la cancha, no deja a nadie indiferente.