La tenista Aryna Sabalenka deslumbra con más de 200 quilates de diamantes.

En Roland-Garros, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, no solo brilló con su destreza en el tenis. Para su partido inaugural, lució un conjunto de joyas hecho a medida con más de 200 quilates de piedras preciosas.

Más de 200 quilates de piedras preciosas en la cancha.

Aryna Sabalenka causó sensación desde su aparición en la primera ronda del torneo de París el 26 de mayo de 2026. La cuatro veces campeona de Grand Slam entró a la cancha luciendo un conjunto de joyas hecho a medida, diseñado especialmente para la ocasión. El detalle que generó tanta controversia: el conjunto sumaba más de 200 quilates de piedras preciosas, específicamente una combinación de más de 200 quilates de granates rojo intenso y 23 quilates de diamantes. Esta elección no fue casual, ya que estos granates carmesí fueron seleccionados especialmente para rendir homenaje a las legendarias canchas de tierra batida de Roland-Garros.

Un conjunto de Nike y maquillaje minimalista.

En cuanto a su atuendo, Aryna Sabalenka optó por un vestido de tenis Nike semi-fluido en color burdeos y negro, combinado con zapatillas Nike blancas y un reloj negro. Completó el look con un maquillaje discreto pero luminoso, con esmalte de uñas rojo, y su cabello rubio recogido en un elegante moño: práctico y con estilo a la vez. A pesar de que las temperaturas superaban los 30 grados Celsius, insistió en que "no sentía el peso de sus joyas", explicando que era importante para ella "sentirse guapa para rendir mejor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Un guiño a las canchas de arcilla, cortesía de Material Good.

Este conjunto de joyas es obra de Material Good, una marca de joyería y relojería de lujo con sede en Nueva York, de la que Aryna Sabalenka es embajadora. Si bien ya había lucido sus creaciones en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, este conjunto en particular fue diseñado específicamente para el torneo de París. En la cancha, Aryna Sabalenka optó por dos collares superpuestos y un par de pendientes. Se estima que cada pieza individual que lució tiene un valor superior a los 110.000 dólares (aproximadamente 85.000 euros), mientras que el conjunto completo de tres collares está valorado en alrededor de 148.000 dólares.

Joyas que generan controversia

Más allá de su atractivo estético, estas joyas no pasaron desapercibidas, y con razón. Aryna Sabalenka las lució pocos días después de consolidarse como una figura clave en la campaña de las jugadoras por mejores premios en los torneos. El contraste generó reacciones: el valor de las joyas que llevaba en la cancha superaba el premio que su oponente recibió por su derrota en primera ronda. Al ser cuestionada sobre esta aparente contradicción, Aryna Sabalenka negó cualquier relación entre sus accesorios y su defensa de los derechos de las jugadoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Una victoria y un anillo de un millón de dólares.

Aryna Sabalenka derrotó a la española Jessica Bouzas Maneiro en dos sets, 6-4, 6-2, asegurando así su pase a la segunda ronda. La pasión de la campeona por las piedras preciosas no es ninguna novedad. En los últimos meses, también se la ha visto luciendo su impresionante anillo de compromiso: su pareja, Georgios Frangulis, le propuso matrimonio en marzo con un diamante ovalado de 12 quilates rodeado de esmeraldas —su piedra favorita—, una joya cuyo valor se estima en alrededor de un millón de dólares.

Entre joyas valoradas en más de 200 quilates, un homenaje a las pistas de tierra batida y un anillo de compromiso "extraordinario", Aryna Sabalenka ha confirmado así que pretende brillar tanto por su estilo como por su juego.