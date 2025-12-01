"¡Me encantan los abdominales!": A sus 38 años, esta modelo causa furor en Río

Rosie Huntington-Whiteley ha vuelto a deslumbrar a sus fans con una serie de fotos de vacaciones publicadas en Instagram. La exmodelo de Victoria's Secret irradia una serenidad que inspira a miles de sus seguidores.

Una escapada brillante a Brasil

Durante su estancia en Río de Janeiro, la modelo y actriz británica compartió varias fotos tomadas entre el mar y la vegetación tropical, acompañadas del tierno mensaje "¡Río, me robaste el corazón!". En las imágenes, Rosie luce radiante con un traje de playa blanco, realzado por un corte moderno que realza sus abdominales.

Una belleza admirada por sus fans

Los internautas reaccionaron rápidamente a la publicación. Los comentarios rebosaron de admiración y amabilidad: algunos elogiaron su disciplina, otros su carisma ( "¡Me encantan los abdominales!" ) y su sencillez inquebrantable. Uno de los comentarios más frecuentes en Instagram, "¡Qué natural!" , demuestra el aprecio de sus fans por su autenticidad. Muchos también destacaron cómo encarna una belleza segura y sin pretensiones, inspiradora y accesible.

Una nueva vida lejos de los focos

Desde que se mudó a Londres con el actor Jason Statham y sus dos hijos, Rosie ha prosperado en un entorno más tranquilo. Lejos del frenesí hollywoodense, dedica más tiempo a su familia y a sus proyectos personales. En entrevistas recientes, habla con emoción de la alegría que siente al ver a sus hijos crecer rodeados de naturaleza y seres queridos, mientras continúa cultivando su pasión por la moda y el diseño.

Entre elegancia y alegría de vivir, Rosie Huntington-Whiteley sigue fascinando a un público cada vez más fiel, conquistado por esta modelo y actriz que sabe combinar naturalidad y sofisticación.