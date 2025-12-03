"He tenido algunas noches muy oscuras": Emma Roberts se sincera sobre el posparto

La actriz y productora estadounidense Emma Roberts, conocida por sus papeles en "American Horror Story" y "Scream Queens", se sincera en una entrevista para la portada de diciembre de Harper's Bazaar España. La madre de Rhodes, un niño de casi 5 años nacido en diciembre de 2020, habla con franqueza sobre los altibajos de la maternidad, marcados por momentos de profunda angustia posparto.

La maternidad, fuente de profundidad emocional

Emma Roberts explica que ser madre le ha proporcionado una inmensa riqueza emocional, tanto a nivel personal como profesional: "Ver el mundo a través de sus ojos es hermoso y transforma tu perspectiva de la vida". Estas intensas emociones incluso influyen en su actuación, permitiéndole explorar sentimientos complejos en sus papeles. Sin embargo, a medida que Rhodes se acerca a su quinto cumpleaños, admite que todavía se está descubriendo como una mujer y madre imperfecta, esforzándose por dar siempre lo mejor de sí misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Roberts (@emmaroberts)

Noches oscuras que enriquecen su creatividad

"Pasé por noches muy oscuras después del parto", confiesa, enfatizando cómo canalizó estos períodos difíciles en su arte: "Usar estas emociones creativamente es interesante". Tras separarse del actor estadounidense Garrett Hedlund en 2022, Emma Roberts ahora compagina su vida con su prometido, el actor estadounidense Cody John, quien le propuso matrimonio en 2024. Su relación prospera gracias a "una fuerte conexión fuera de la pantalla, a pesar de los desafíos de rodar en entornos nómadas", explica Emma.

El equilibrio entre vida laboral y personal, en el centro de sus decisiones

Ahora más selectiva en sus proyectos para priorizar el tiempo en familia — «Filmar significa estar lejos de casa durante largos periodos» —, Emma Roberts cultiva una vida fuera de la pantalla para evitar que su carrera la consuma. Felizmente comprometida y productora a través de su compañía, incluso está preparando un cortometraje con su colaboradora Karah, señal de una carrera en plena evolución donde la maternidad juega un papel fundamental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Roberts (@emmaroberts)

Al compartir su historia con tanta sinceridad, Emma Roberts nos recuerda que la maternidad, más allá de sus momentos brillantes, también tiene aspectos más oscuros que a menudo se silencian. Su relato ofrece una valiosa perspectiva sobre el posparto, aún rodeado de tabúes, y destaca la fuerza necesaria para conciliar la vulnerabilidad, la creatividad y el equilibrio personal.