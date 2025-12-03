Search here...

"Fue una inseguridad": lo que Cara Delevingne se atrevió a hacer en materia de cirugía estética

Fabienne Ba.
@caradelevingne/Instagram

La modelo y actriz británica Cara Delevingne reveló en una entrevista con Bustle que se había sometido a una cirugía estética (ácido hialurónico) en el mentón para "corregir un rasgo" que siempre le había molestado, especificando que fue una elección estrictamente personal motivada por su propia relación con este complejo, y no un deseo de normalizar la cirugía estética o sugerir que todo el mundo debería hacérsela.

El origen de la falta de confianza

Cara Delevingne explica que la falta de un mentón pronunciado le molestaba mucho, un detalle facial que percibía como un desequilibrio. "Tuve que ponerme relleno en el mentón. Nunca antes lo había tenido, y era un problema para mí", dice.

Para la modelo y actriz, esta cirugía estética no transforma su identidad, sino que la armoniza, e insiste en la transparencia: "Creo que es muy importante hablar de ello abiertamente, porque no hay nada de qué avergonzarse". Lo ve como un acto de empoderamiento, siempre que se cultive la autoestima más allá de las apariencias.

Otras confesiones de belleza sin censura

Cara Delevingne también habla de su reducción de pecho, motivada tanto por la comodidad como por el deseo de sentirse mejor con su cuerpo. Recuerda haber considerado brevemente el bótox antes de decidirse por el PRP (plasmaféresis), un método que considera más natural y que se ajusta mejor a sus expectativas. La actriz y modelo concluye enfatizando que sus decisiones estéticas son, en su opinión, "perfectamente legítimas", que surgen de una trayectoria personal y que ninguna mujer debe ser juzgada por cómo decide cuidarse.

Al compartir abiertamente sus experiencias con la cirugía estética y sus tratamientos, Cara Delevingne demuestra un nivel de transparencia poco común en las industrias de la moda y el cine. Sin pretender presentar sus elecciones como modelo, nos recuerda que cada camino es único y que el bienestar personal sigue siendo la prioridad. Ya sea aceptar las inseguridades, transformarlas o superarlas, lo esencial, según ella, es poder hacerlo con libertad, sin presiones ni juicios externos.

Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
