"Ya hace un año": Gisele Bündchen habla de su día a día como madre de tres hijos

@gisele/Instagram

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen comparte un año de ternura con su tercer hijo a través de fotos familiares publicadas recientemente en Instagram. Este primer cumpleaños revela a una madre plena, rodeada de sus hijos mayores y su pareja, Joaquim Valente.

Una celebración íntima y modesta

El 28 de enero de 2026, Gisele publicó un carrusel de imágenes donde su hijo menor, fotografiado de espaldas, soplaba su primera velita junto a un gran globo de "Feliz Cumpleaños". Las fotos capturaron momentos inolvidables: abrazos maternales, momentos deportivos con su padre Joaquim y tiernas interacciones con las mascotas de la familia. En el pie de foto, compartió su emoción: "No puedo creer que ya haya pasado más de un año desde que llegaste a bendecir nuestras vidas. Gracias, Dios, por tanto".

Madre de tres hijos: un equilibrio familiar ensamblado

La modelo brasileña cría a Benjamin (15) y Vivian (12), hijos de su matrimonio con el comentarista deportivo y exjugador profesional de fútbol americano Tom Brady, de quien se divorció en 2022 tras 13 años de matrimonio. Junto a su esposo, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, da la bienvenida a este tercer hijo como una nueva etapa. Estas fotos ilustran una vida cotidiana armoniosa, donde el deporte, la naturaleza y el cariño se funden para rodear a su hijo menor.

Un testimonio de amor genuino

A través de estas imágenes, Gisele retrata la paternidad lejos de los focos. Protege la privacidad de su hijo mientras celebra las sencillas alegrías de una familia extensa, llena de risas, juegos y gratitud espiritual. Estos momentos capturados revelan una auténtica intimidad, donde el amor, la complicidad y la amabilidad prevalecen sobre la publicidad mediática. Cada fotografía parece contar la historia de momentos preciosos compartidos, resaltando la importancia de la presencia y la ternura en la vida cotidiana, lejos del ajetreo del mundo exterior.

Gisele Bündchen transformó así el primer cumpleaños de su tercer hijo en una declaración de amor familiar, demostrando que la maternidad (en general) multiplica la felicidad. Este relato es un recordatorio de su resiliencia: de icono de la moda a madre de tres hijos, encarna un equilibrio sereno y profundo.

