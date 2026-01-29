Con un atuendo brillante, esta cantante hizo una aparición sorprendente.

La estrella pop sudafricana Tyla sigue causando sensación, esta vez en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La cantante de "Water" cautivó recientemente a los espectadores al transformarse de un atuendo informal a un conjunto deslumbrante en un breve video publicado en la cuenta oficial de Instagram del programa. Esta elegante transformación, al ritmo de su propio éxito "CHANEL", se volvió viral rápidamente.

Un look que combina elegancia y modernidad

En el video, Tyla cambia su bata por un look chic. Aparece con un top negro brillante estilo sujetador, combinado con una falda midi de tweed roja y blanca que resalta su estilo sofisticado. Una chaqueta a juego completa el conjunto, dándole un toque de elegancia parisina.

Para completar el look, la cantante lució varios collares que le aportaron brillo. Esta elección de vestuario ilustra a la perfección el estilo característico de Tyla: una fusión de elementos clásicos y contemporáneos, donde se fusionan la sensualidad y la elegancia.

Tyla, icono emergente del estilo y la música

Catapultada a la fama internacional con su éxito "Water", la cantante ha realizado numerosas apariciones destacadas. Su participación en el programa de Jimmy Fallon confirma aún más su meteórico ascenso en la escena pop internacional. Tyla también reivindica su identidad como una fashionista comprometida e inspiradora, capaz de combinar la elegancia del tweed con la fuerza de la moda moderna.

Tyla confirma una vez más que no solo es una artista talentosa, sino también un ícono de estilo en ascenso. Su memorable aparición en el programa de Jimmy Fallon demuestra que sabe cómo transformar cada momento en un espectáculo visual, donde la música y la moda se unen para revelar todo el alcance de su deslumbrante carisma.