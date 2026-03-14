Zendaya rescata uno de los vestidos más icónicos de Carrie Bradshaw y causa sensación.

Fabienne Ba.
@zendaya/Instagram

La actriz, productora y modelo estadounidense Zendaya, a menudo acompañada por su estilista Law Roach, disfruta reviviendo prendas de moda con gran valor histórico. En los premios Essence Black Women in Hollywood, volvió a acaparar todas las miradas luciendo un vestido vintage que se hizo icónico gracias al personaje de Carrie Bradshaw.

Una aparición destacada en un evento de Hollywood.

Los premios Essence Black Women in Hollywood, que se celebran anualmente en Los Ángeles, reconocen los logros y las contribuciones de las mujeres negras en la industria del cine y la televisión. Para la ceremonia de este año, Zendaya lució un minivestido blanco drapeado con un solo tirante adornado con una gran flor tridimensional. La creación se distinguió por sus detalles esculturales, incluyendo una flor en 3D en el hombro de la que caían plumas doradas. Completó el look con zapatos de tacón blancos de Christian Louboutin y joyas discretas.

Un vestido asociado con Carrie Bradshaw.

Este vestido es bien conocido entre los aficionados a la moda y la cultura pop. Una versión similar fue lucida por el personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, en una película basada en la famosa serie sobre la vida de cuatro amigas en Nueva York. En una icónica escena inicial, Carrie Bradshaw aparece con un vestido corto adornado con una gran flor en el hombro. Este atuendo se ha convertido desde entonces en uno de los looks más memorables del personaje. Al elegir lucir esta prenda, Zendaya ha revivido un momento icónico de la moda cinematográfica.

Una creación inspirada en el estilo de Whitney Houston.

La historia de este vestido se remonta aún más atrás. Originalmente, el diseño se inspiró en un vestido que lució la cantante Whitney Houston durante una sesión de fotos promocional en la década de 1980. El vestido, diseñado por Eugene Alexander, estaba decorado con flores de hibisco doradas en el hombro y representaba la elegancia espectacular de aquella época. Años después, la diseñadora de vestuario Patricia Field creó una versión reinventada para el personaje de Carrie Bradshaw, acortando el vestido y conservando una sola flor como elemento central.

Zendaya y su gusto por lo vintage

Zendaya y su estilista Law Roach son elogiados con frecuencia por sus elecciones de vestuario vintage en la alfombra roja. A ambos les encanta rescatar creaciones de los archivos de grandes casas de moda o piezas asociadas a momentos clave de la historia de la moda. Este enfoque ayuda a que siluetas históricas vuelvan a estar en el candelero y demuestra cómo ciertos diseños pueden trascender décadas sin perder vigencia.

Entre la herencia vintage y la interpretación contemporánea, esta aparición ilustra una vez más cómo ciertas creaciones pueden seguir inspirando las alfombras rojas, varias décadas después de su primera aparición.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Leni Klum, luciendo una falda lápiz, causa sensación con un look minimalista en negro.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Leni Klum, luciendo una falda lápiz, causa sensación con un look minimalista en negro.

La modelo y presentadora de televisión germano-estadounidense Leni Klum acaparó todas las miradas en la alfombra roja de...

Junto a la piscina, esta campeona olímpica celebra su 23 cumpleaños en TikTok.

La gimnasta estadounidense Suni Lee, campeona olímpica reconocida por su talento y determinación, se tomó un merecido descanso...

A sus 50 años, Eva Longoria sorprende con un nuevo corte de pelo.

La actriz, directora, productora y modelo estadounidense Eva Longoria luce un nuevo peinado, que combina con un vestido...

Con un vestido de encaje, esta modelo estadounidense atrae todas las miradas.

En la fiesta de Vanities en Los Ángeles, Kaia Gerber volvió a acaparar todas las miradas. La modelo...

Trastornos alimentarios: A los 38 años, la actriz estadounidense Hilary Duff habla públicamente sobre ello

Descubierta muy joven en la serie "Lizzie McGuire", Hilary Duff creció bajo los focos. Hoy, la actriz, cantautora,...

¿Quién es Teagan Croft, la actriz australiana que interpretará a "Rapunzel" en el cine?

Durante varias semanas, el nombre de Teagan Croft ha estado sonando en las conversaciones sobre una posible adaptación...