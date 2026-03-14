"No tiene fecha de caducidad": la actriz Ali Larter, de 50 años, responde a las críticas.

En Hollywood, la cuestión de la edad de las actrices sigue siendo un tema recurrente de debate. La actriz, modelo y productora estadounidense Ali Larter se pronunció recientemente al respecto. A sus 50 años, respondió a algunas críticas surgidas en las redes sociales sobre su papel en la serie "Landman", afirmando que la edad no debería limitar la representación de las mujeres en la pantalla.

Reacciones tras su participación en la serie "Landman"

Ali Larter participa en la serie "Landman", una producción creada por Taylor Sheridan y emitida en Paramount+. Interpreta a Angela Norris, un personaje descrito como carismático. Tras la emisión de la serie, algunos usuarios de redes sociales expresaron su sorpresa al ver a una mujer mayor de 50 años representada como atractiva en una obra de ficción. Al ser consultada al respecto, la actriz respondió en una entrevista que no comprendía la reacción. "No hay fecha de caducidad para ser atractivo", afirmó.

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Una reacción a los estereotipos relacionados con la edad.

En sus declaraciones, Ali Larter explica que esta reacción "aún refleja algunas ideas persistentes en la industria del entretenimiento". Según ella, es necesario cambiar la percepción de que el encanto o la visibilidad de una mujer están limitados por la edad. También enfatizó: "Me resulta extraño que a algunas personas les sorprenda que una mujer de cuarenta o cincuenta años pueda ser considerada atractiva".

Una carrera que abarca varias décadas.

Ali Larter comenzó su carrera en la década de 1990, inicialmente como modelo antes de incursionar en el cine y la televisión. Obtuvo reconocimiento en varias películas populares, como "Destino final" y "Resident Evil", y también protagonizó la serie "Heroes" en la década de 2000. A lo largo de los años, ha seguido participando en diversas producciones, expandiendo su actividad dentro de la industria del entretenimiento.

Un debate recurrente en Hollywood

Lamentablemente, la cuestión de la edad de las actrices sigue siendo un tema recurrente en Hollywood. Diversos estudios han demostrado que los papeles femeninos se vuelven menos frecuentes con la edad, sobre todo después de los cuarenta. Por ello, algunas actrices y directoras reclaman una representación más diversa de las mujeres en pantalla, de todas las edades. Las declaraciones de Ali Larter forman parte de este debate más amplio sobre el papel de la mujer en la industria del cine y la televisión.

En respuesta a las críticas relacionadas con su edad, Ali Larter reiteró que la representación de las mujeres en la pantalla no debe limitarse a estereotipos. A sus 50 años, reafirma su deseo de seguir interpretando personajes diversos, haciendo hincapié en que el encanto y la visibilidad no deben tener fecha de caducidad.