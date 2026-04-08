"Los cuarenta son una edad muy hermosa": Gisele Bündchen defiende una belleza más libre.

A sus 45 años, Gisele Bündchen afirma que afronta esta década con serenidad y confianza. En una entrevista con Harper's Bazaar, la supermodelo brasileña explica que esta etapa de la vida marca un punto de inflexión en la autoimagen. Según ella, la edad trae consigo cierta libertad, sobre todo frente a las expectativas externas.

Para sentirse más auténtico a través de la experiencia

«Bienvenida a mis cuarenta: es una edad preciosa», confiesa. Esta declaración refleja una actitud más serena ante el paso del tiempo, muy alejada de las presiones que suelen asociarse a la juventud en la industria de la moda. Gisele Bündchen también destaca cómo ha evolucionado su percepción de la edad a lo largo de los años: «Cuando empecé a trabajar, tenía 14 años y pensaba que cualquiera mayor de 20 era viejo. Ahora estoy a punto de cumplir 46 y me siento muy joven».

Gisele Bündchen explica que cumplir cuarenta años viene acompañado de una mayor comprensión de uno mismo. Lo describe como un periodo marcado por un renovado sentido de autenticidad y una menor presión social. «Cumplir cuarenta es el momento en que empiezas a preocuparte menos por ciertas cosas, y eso es muy liberador», afirma. Añade que esta etapa te permite volver a centrarte en lo esencial: «Empiezas a preguntarte qué es realmente importante para ti». Esta evolución personal es un proceso gradual. Gisele Bündchen explica que, con la experiencia, resulta más fácil defender tus decisiones y sentirte a gusto con tu identidad.

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Una fortaleza mental que se desarrolla con el tiempo.

Más allá de la apariencia, Gisele Bündchen destaca la importancia del bienestar mental y emocional. Según ella, envejecer permite desarrollar resiliencia ante los desafíos de la vida. «Con la edad llega la fuerza y la estabilidad», explica. Cree que cada experiencia contribuye a construir una base sólida para seguir adelante con confianza: «Comprendes que nada es el fin del mundo. Todo es una etapa, todo pasa». Esta visión resalta un concepto de belleza más ligado al equilibrio integral que a la mera apariencia.

Un enfoque de belleza centrado en el bienestar.

La modelo insiste en que la apariencia externa no puede separarse del estilo de vida. Enfatiza la importancia de cuidar la salud física y mental, destacando que el bienestar general influye en la imagen que uno proyecta. «Nada puede reemplazar un estilo de vida equilibrado», afirma, haciendo hincapié en el papel del descanso, la actividad física y un entorno positivo. También menciona la importancia de rodearse de personas inspiradoras: «La calidad de tu vida también depende de la calidad de tus relaciones».

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Una percepción de la belleza que evoluciona con la edad.

Al mirar hacia atrás, Gisele Bündchen cree que el tiempo permite desarrollar una relación más armoniosa con la propia imagen. Considera que cada etapa de la vida brinda nuevas oportunidades de crecimiento personal. «Cada experiencia ofrece grandes oportunidades de aprendizaje», explica, haciendo hincapié en que el paso de los años contribuye a fortalecer la autoestima.

Al afirmar que "los cuarenta son una edad muy hermosa", Gisele Bündchen ofrece una visión más libre de la belleza, basada en la experiencia y la autoaceptación. Su testimonio ilustra una evolución en el discurso sobre la edad, donde la madurez y la confianza se convierten en elementos centrales del bienestar.