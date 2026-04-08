A sus 64 años, esta famosa modelo de los años 80 habla sobre la presión "por mantenerse bella".

Figura destacada de las pasarelas de los años 80, la modelo y actriz estadounidense Kim Alexis habla ahora sobre la presión que rodea la apariencia y el envejecimiento. Comparte su perspectiva sobre la evolución de los cánones de belleza y la autoaceptación con la edad.

Un ícono de los años 80 enfrentado a las demandas de la juventud.

En la década de 1980, Kim Alexis se consagró como uno de los rostros más importantes de la moda internacional. Apareció en Vogue y Cosmopolitan y desfiló para varias casas de moda de renombre, como Gucci y Ralph Lauren. Perteneció a una generación de modelos que dejaron huella en la industria junto a Christie Brinkley, Janice Dickinson y Paulina Porizkova.

Descubierta a finales de la década de 1970, Kim Alexis también firmó un importante contrato con la marca de cosméticos Revlon, lo que contribuyó a aumentar su visibilidad en la industria de la belleza. Hoy en día, la ex supermodelo habla abiertamente sobre las expectativas que enfrentan las mujeres en una industria donde la juventud suele ser muy valorada.

"La edad es inevitable": un mensaje de aceptación

En una reciente declaración compartida en redes sociales, Kim Alexis afirma que la presión por mantenerse joven es una realidad para muchas mujeres. Asimismo, subraya la importancia de aceptar los cambios que trae consigo el paso del tiempo.

Ella enfatiza la idea de que la percepción de la belleza evoluciona con la experiencia vital. Destaca la importancia de la autoconfianza y el equilibrio personal, pues cree que la imagen no se limita a la apariencia física. Kim Alexis explica, en particular, que ciertas transformaciones relacionadas con la edad, como la menopausia o las fluctuaciones hormonales, pueden afectar la relación que una persona tiene con su propio cuerpo.

Una carrera marcada por las exigencias de la industria de la moda.

Al igual que otras modelos de su generación, Kim Alexis se enfrentó a estrictos estándares en cuanto a su apariencia física. Explica que sintió presión desde muy joven para ajustarse a las expectativas de la industria, especialmente en lo que respecta a su figura. También habla sobre los desafíos relacionados con el hipotiroidismo, un trastorno hormonal que puede afectar el peso y los niveles de energía.

Kim Alexis afirma que estas experiencias han contribuido a cambiar su relación con la imagen y el rendimiento físico. También señala que la industria de la moda a veces valora criterios difíciles de mantener a largo plazo, lo que puede llevar a algunas celebridades a retirarse gradualmente de la vida pública.

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Envejecer en una industria centrada en la imagen

Kim Alexis cree que los modelos a seguir femeninos suelen asociarse con una imagen estática. Sugiere que algunas figuras públicas pueden sentir una presión implícita por mantener la apariencia que tenían al inicio de sus carreras. Según ella, el envejecimiento sigue siendo un tema delicado en las industrias relacionadas con la imagen, aunque las actitudes están cambiando gradualmente. Hoy en día, afirma que prefiere un enfoque centrado en la salud y el bienestar integral, en lugar de la búsqueda de una apariencia inmutable.

Este discurso forma parte de una evolución más amplia.

La declaración de Kim Alexis se inscribe en una tendencia más amplia en la que varias figuras públicas abordan el tema del envejecimiento y los cánones de belleza. En los últimos años, muchas modelos y actrices han promovido una visión más inclusiva de la edad en la moda y los medios de comunicación. Algunas campañas ahora celebran perfiles más diversos, que reflejan las diferentes etapas de la vida. Para Kim Alexis, esta evolución podría contribuir a transformar la percepción de la belleza y reducir la presión que sienten algunas mujeres.

Ahora alejada del ritmo frenético de las pasarelas, Kim Alexis explica que valora más el equilibrio personal. Enfatiza que la confianza se fortalece con la experiencia. Su historia pone de relieve los desafíos que enfrentan las mujeres en industrias donde la apariencia es primordial, al tiempo que subraya la posibilidad de redefinir los estándares de belleza con el tiempo.