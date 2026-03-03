Esta aparición de Teyana Taylor con su hija está derritiendo corazones en las redes sociales.

En la alfombra roja de los Premios SAG 2026, abundan los looks espectaculares cada año. En esta ocasión, destacó especialmente la aparición de la cantautora, actriz y directora estadounidense Teyana Taylor con su hija.

Una entrada notable en los Premios SAG

El 1 de marzo en Los Ángeles, Teyana Taylor asistió a los Premios del Sindicato de Actores (SAG), donde fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por la película "Una Batalla Tras Otra". Para la ocasión, lució una creación de Thom Browne. El vestido presentaba un diseño gráfico de patchwork en tonos grises y crema en el corpiño, mientras que la falda, cubierta de lentejuelas plateadas, caía en largas cintas rosas que formaban una espectacular cola.

Completó el look con joyas de Tiffany & Co., así como un intenso maquillaje alrededor de los ojos y labios nude, en sintonía con la temática de la velada inspirada en la elegancia hollywoodense de los años 1920 y 1930.

Rue Rose, una invitada muy especial

A su lado, su hija de cinco años, Rue Rose Shumpert, atrajo tanta atención como el propio atuendo. Se vio a la pequeña ajustando la cola de su madre antes de las fotos, un gesto espontáneo que deleitó de inmediato a los fotógrafos. Llevaba una camisa con cuello Peter Pan bajo un cárdigan de rayas azul claro y blanco, con una falda estampada y botines negros. Sonriente, posó de la mano de su madre, intercambiando miradas cómplices con las cámaras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Etalk (@etalkctv)

Una secuencia ampliamente compartida en línea

Las imágenes del dúo en la alfombra roja circularon rápidamente en redes sociales. Los usuarios elogiaron la espontaneidad del momento, destacando la ternura y la alegría que se evidenciaron durante la sesión de fotos. Durante una entrevista en vivo, Rue Rose incluso tomó el micrófono brevemente para expresar su felicidad por estar presente en la ceremonia. Esta breve intervención amplificó la emoción que rodeaba su aparición.

Un momento decisivo de la ceremonia

Ganadora del Globo de Oro el pasado enero, la cantautora, actriz y directora estadounidense Teyana Taylor confirma su ascenso en el mundo del cine. Su aparición en los Premios SAG 2026 fue aún más memorable, ya que decidió compartir el momento con su hija.

Más allá de los premios y los atuendos, esta aparición será uno de los momentos más emotivos de la noche. Un momento sencillo, capturado bajo los focos, que conmovió al público y encendió las redes sociales.