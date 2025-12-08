A los 59 años, Halle Berry rompe tabúes sobre la menopausia

La actriz, productora y modelo estadounidense Halle Berry sigue cautivando al público, no solo con su carisma y estilo, sino también demostrando que el glamour no tiene edad. En la Cumbre DealBook del New York Times, volvió a causar una gran impresión combinando moda, activismo y empoderamiento.

Una mirada que simboliza la autoafirmación

En una aparición en Instagram tras bambalinas en la Cumbre DealBook del New York Times, Halle Berry eligió un blazer azul marino con escote pronunciado, sin camisa ni sostén. El corte estructurado y el único botón dorado combinaban un look de "sirena de oficina" con una elegancia desenfadada.

Esta elección de ropa, lejos de ser insignificante, transmitía un mensaje claro: el de una mujer libre, segura de sí misma y sin inhibiciones ante las opiniones ajenas. Sus accesorios dorados y su maquillaje sutil realzaban su lado glamuroso sin desviar la atención del mensaje principal: las voces de las mujeres sobre su salud y bienestar deben ser escuchadas.

Una voz fuerte para las mujeres menopáusicas

Durante su discurso en la cumbre, Halle Berry abogó por un mayor reconocimiento de la menopausia y la perimenopausia en el debate público. A través de su marca Respin Health, lucha para romper prejuicios y cambiar las políticas de salud en torno a esta etapa natural, pero a menudo estigmatizada, de la vida de las mujeres.

“Cuando ya no tienes cargas que soportar, pero aún tienes toda la fuerza para luchar”, escribió en Instagram, resumiendo el espíritu de lucha que la caracteriza. Para ella, este período no es un final, sino un nuevo comienzo, un renacimiento, como ya le contó a Marie Claire: dice que ahora se siente más fuerte y realizada que nunca.

Una estrella que inspira una nueva perspectiva sobre la edad.

Halle Berry menciona con orgullo que a menudo es "la mayor de la sala". Lejos de ser una carga, esta condición le da confianza y libertad. Afirma que ya no busca complacer ni cumplir las expectativas de los demás, encarnando así una madurez plena, libre de restricciones. Su actitud, una mezcla de humor y sinceridad, inspira a miles de mujeres a recuperar su poder a cualquier edad.

Al combinar elecciones de moda audaces con un mensaje contundente, Halle Berry redefine el significado de envejecer hoy en día. Su aparición en topless bajo un blazer no fue solo una declaración de estilo, sino un manifiesto visual: el de una mujer que rechaza los tabúes y afirma su poder. Con su mensaje, demuestra que la menopausia no es motivo de vergüenza ni un fin, sino una etapa de renacimiento y autoafirmación.