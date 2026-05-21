"Destruí mi vida": Esta cantante de música country revela que se arrepintió de su matrimonio desde la primera noche.

La cantautora estadounidense de música country Carly Pearce concedió una entrevista sincera en el podcast "The Person Who Believed in Me ", presentado por el periodista David Begnaud. Habló abiertamente sobre su breve matrimonio con el también cantautor estadounidense de música country Michael Ray, que comenzó en octubre de 2019 y terminó en divorcio en junio de 2020, tan solo ocho meses después.

Una constatación que comenzó la noche de la boda.

En el centro de su testimonio reside una revelación impactante: Carly Pearce afirma que supo desde la misma noche de la ceremonia que su matrimonio no funcionaría. «A veces, simplemente sabes cuando algo no va como debería. Creo que todos en mi vida sabían que había cometido un gran error», confiesa. Cuando se le pregunta por qué siguió adelante con la boda, explica que descubrió otra faceta de su exmarido demasiado tarde.

Un divorcio aceptado a pesar de la presión

Con una claridad asombrosa, Carly Pearce explica que se negó a permanecer en ese matrimonio de conveniencia. «No me quedé porque la sociedad me lo exigiera. No me quedé porque era una figura pública. Ya no podía más», afirma. Y añade, con una fuerza conmovedora: «Me di cuenta enseguida de que no era lo que merecía, y arruiné mi vida para escapar de ello». Una declaración que mantiene plenamente.

La música como vía de escape

Para superar este periodo, Carly Pearce recurrió a su arte. En 2021, lanzó el álbum "29", en el que seis canciones abordan directamente las consecuencias de su divorcio. "No soy muy buena comunicándome en la vida real. Así que escribí seis canciones muy intensas sobre esta historia", explica. Para su sorpresa, estos temas conectaron con el público, demostrando que también era la historia de muchas otras personas.

A través de este testimonio, Carly Pearce ofrece una perspectiva singular y matizada. Al compartir públicamente estas etapas de su vida, contribuye a abrir el diálogo en torno a las complejas trayectorias personales.