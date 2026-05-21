Con un largo vestido rojo, Adriana Karembeu acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

El 79º Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026) fue especialmente vibrante gracias a la proyección fuera de competición de "La batalla de De Gaulle: La edad de hierro". Entre las numerosas celebridades que desfilaron por la alfombra roja, la modelo, actriz y presentadora de televisión eslovaca Adriana Karembeu acaparó todas las miradas. Un rostro conocido en los medios franceses, optó por un look impactante, combinando un largo vestido rojo con un atrevido peinado rubio platino.

Un vestido largo de color rojo brillante

La pieza central de este look, el largo vestido rojo que lució Adriana Karembeu, destacó como una de las elecciones de color más impactantes de la noche. Este tono vibrante, atemporal y dramático es un clásico de la alfombra roja de Cannes, donde transmite confianza y elegancia. Su falda fluida hasta el suelo estilizaba armoniosamente su figura y le confería al conjunto un aire solemne, perfectamente acorde con el prestigio del evento. El rojo, capturado por los flashes de los fotógrafos, garantizaba una presencia inmediatamente notoria.

Un peinado platino

Otro elemento llamativo de su look fue su peinado. Adriana Karembeu optó por un bob corto rubio platino, que contrastaba notablemente con la calidez de su vestido rojo. Lejos de ser un simple detalle, este peinado corto y luminoso realzó la personalidad decidida de Adriana Karembeu, con un estilo marcadamente contemporáneo.

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Una aparición en un entorno prestigioso.

Esta aparición coincidió con la proyección fuera de competición de "La batalla de De Gaulle: La Edad de Hierro", uno de los platos fuertes de la 79.ª edición del Festival de Cannes. Como cada año, el evento atrae a un gran número de celebridades del cine, la moda y el espectáculo, que compiten por la elegancia en las escalinatas del Palacio de Festivales. En este contexto, Adriana Karembeu destacó con un look de confección sobria y a la vez espectacular.

Con su largo vestido rojo y su melena rubia platino, Adriana Karembeu protagonizó una de las apariciones más memorables de la noche. Una demostración de elegancia discreta, basada en el poder del color y la audacia del contraste.