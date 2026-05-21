Con un vestido dorado, Ester Expósito ilumina el Festival de Cine de Cannes.

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, la actriz y modelo española conocida por su papel de Carla Rosón Caleruega en la serie de Netflix "Élite", deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 con la proyección de la película "La batalla de De Gaulle: La edad de hierro". Se convirtió en una auténtica estrella de la noche, luciendo un vestido dorado diseñado para reflejar la luz a cada paso.

Un vestido dorado con doble personalidad

La pieza central de este look, el vestido dorado que lució Ester Expósito, se distingue por su confección en dos partes, que juega con un llamativo contraste de materiales y volúmenes. Diseñado para captar todas las miradas, exhibe una deslumbrante paleta dorada que transforma cada movimiento de la actriz en un juego de reflejos. Esta dualidad, entre la estructura de la parte superior y la ligereza de la inferior, confiere al conjunto una dimensión arquitectónica y etérea, perfectamente acorde con la solemnidad de desfilar por la alfombra roja de Cannes.

Entre la estructura controlada y la radiación solar

La parte superior del vestido destaca por su estructura y precisión. Confeccionado en bandas, este corpiño presenta aberturas gráficas que definen con nitidez la silueta. Esta construcción aporta una dimensión casi escultórica al diseño general, a la vez que juega con el contraste entre las zonas sólidas y las aberturas estratégicas.

En la parte inferior, el vestido cambia ligeramente de estilo con una fina malla cubierta de apliques brillantes. Estos adornos relucientes, distribuidos por toda la tela, prolongan el efecto dorado de la parte superior, aportando ligereza y movimiento adicionales. Para completar esta silueta de diva, Ester Expósito lució el cabello suelto y ondulado, enmarcando su rostro de forma natural y realzando la estética radiante del conjunto.

Con este vestido dorado, Ester Expósito protagonizó una de las apariciones más radiantes del 79º Festival de Cannes. Una demostración de estilo que combina rigor arquitectónico con un brillo deslumbrante, confirmando su lugar entre los nuevos iconos de la moda en la alfombra roja.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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