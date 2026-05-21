En Miami, esta extenista está causando sensación con sus fotos veraniegas.

Desde Miami, la extenista canadiense Eugenie Bouchard compartió una serie de fotos bajo el sol en su cuenta de Instagram, que causaron gran revuelo entre sus seguidores. Bouchard, quien se retiró del tenis profesional en julio de 2025, disfruta de la ciudad de Florida en un ambiente veraniego y tranquilo, lejos del foco de atención de los torneos internacionales.

Un ambiente soleado y relajado

En una serie de siete fotos publicadas en redes sociales, la excampeona ofrece una auténtica postal de Miami. Cóctel en mano, bañada por la cálida luz dorada típica de Florida, aparece en tonos suaves y luminosos, con el característico ambiente de la costa americana de fondo. "¡Es esa época del año! 🍹", escribió con humor en la publicación, capturando en pocas palabras el espíritu relajado del momento y la llegada del buen tiempo.

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Una nueva vida activa en las redes sociales

Desde que se retiró de la competición de élite en julio de 2025, Eugenie Bouchard se ha reinventado gradualmente en las redes sociales. Ahora, libre de la exigente agenda de torneos, comparte con frecuencia momentos de su día a día con sus seguidores: viajes, entrenamientos, tiempo con amigos y escapadas soleadas. Esta nueva faceta, más personal y menos convencional, de su presencia pública ha cautivado a una comunidad fiel que sigue con entusiasmo cada una de sus publicaciones.

Una mirada retrospectiva a una carrera extraordinaria

Más allá del aire veraniego de la foto, vale la pena recordar la impresionante trayectoria deportiva de la canadiense. Eugenie Bouchard alcanzó el quinto puesto del ranking mundial en 2014, un año clave en el que llegó a las semifinales del Abierto de Australia con tan solo 20 años, antes de convertirse en finalista de Wimbledon. De esta forma, se convirtió en la primera canadiense en alcanzar una final individual de Grand Slam representando a su país. Campeona junior de Wimbledon en 2012, también recibió el premio a la Mejor Jugadora Revelación de la WTA en 2013.

Con esta serie de fotos bañadas por el sol que publicó desde Miami, Eugenie Bouchard nos recuerda que su retiro del deporte no significa en absoluto el fin de su presencia pública. Es un nuevo capítulo, más ligero y libre, que ahora escribe a su propio ritmo y con naturalidad.