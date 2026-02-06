La rutina de belleza de Jennifer López antes del gimnasio genera reacciones

En Instagram, Jennifer Lopez comparte constantemente momentos de su vida diaria, desde bienestar y belleza hasta la promoción de su marca. En esta ocasión, la estrella estadounidense desató un verdadero debate al publicar un video de ella misma preparándose para ir... al gimnasio. Maquillaje completo, múltiples productos de cuidado de la piel, sérums y rubor: un ritual que algunos internautas consideraron "totalmente innecesario para entrenar", mientras que otros elogiaron "su profesionalismo y luminosidad".

Un tutorial de maquillaje

En su video, se ve a JLo poniéndose su ropa deportiva antes de aplicar varios productos de su propia línea de belleza. Comienza con un sérum para el cuello, luego un sérum iluminador, antes de aplicar la base de maquillaje, el bronceador, un toque de rubor en crema, la máscara de pestañas y el bálsamo labial. La actriz, cantante, productora, bailarina y empresaria estadounidense describe cada paso de su rutina, destacando cómo sus productos contribuyen a su piel radiante y a su confianza. Para concluir, declara sentirse "lista para el día" y "cómoda consigo misma".

Los internautas divididos entre la admiración y el enojo

Aunque muchos fans elogiaron su "apariencia y energía", algunos internautas se apresuraron a ridiculizar el video. Varios comentarios destacaron lo "excesivo" de su preparación: "¿Todo esto solo para ir al gimnasio?", escribió un usuario.

Otras voces se alzaron en defensa de la cantante, argumentando que simplemente estaba promocionando sus productos y que no tenía nada de malo sentirse guapa con maquillaje, incluso para hacer ejercicio. "¡Que viva! Si eso la motiva a ir al gimnasio, mucho mejor", argumentó una fan.

La opinión de los expertos

Los dermatólogos y esteticistas generalmente coinciden en que usar maquillaje para hacer deporte no es ideal para la piel. Entre la transpiración, el contacto con el suelo y el equipamiento deportivo, el maquillaje, especialmente la base de maquillaje, puede sofocar la piel, obstruir los poros y favorecer la aparición de brotes. Sin mencionar el riesgo de manchas en la ropa o las máquinas. Sin embargo, aunque el maquillaje puede ser una forma de sentirse bien y seguro, cada uno es libre de hacer lo que mejor le convenga: lo más importante es sentirse cómodo consigo mismo, con o sin maquillaje.

Entre críticas divertidas y comentarios de admiración, el último video de Jennifer Lopez ilustra las percepciones opuestas que los usuarios de internet tienen de los influencers y las celebridades. Mientras algunos lo ven como "un culto superficial a la apariencia", otros elogian a "una mujer que abraza plenamente su imagen y su éxito". Una cosa es segura: JLo sigue acaparando titulares y generando expectación, lleve o no maquillaje.