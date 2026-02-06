A sus 76 años, este modelo icónico vuelve a estar de moda.

La modelo, actriz y cantante británica Twiggy vuelve a ser el centro de atención como imagen de la campaña Primavera/Verano 2026 de Burberry. Su presencia simboliza tanto un homenaje a la tradición de la moda como una celebración de su influencia perdurable.

Un icono de los años sesenta reinterpretado por Burberry

Twiggy, figura icónica de los años 60, encarna una vez más el espíritu de la moda para la casa británica Burberry en su colección Primavera/Verano 2026. La campaña, dirigida por el director creativo Daniel Lee, presenta a la supermodelo británica junto a un elenco contemporáneo, destacando la fuerza atemporal de su estilo y su capacidad para trascender generaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrian Pulford (@udj46)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Twiggy (@twiggylawson)

Un símbolo de elegancia más allá de los tiempos

Más que una simple presencia, la elección de Twiggy como imagen de la campaña subraya el deseo de la marca de promover una estética que trasciende la edad. A través de piezas que fusionan tradición y modernidad, Burberry vincula su identidad con la de una mujer cuya silueta y actitud han marcado la historia de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Australian Women's Weekly (@womensweeklymag)

Un legado que sigue siendo influyente

Desde su meteórico ascenso en la década de 1960, la carrera de Twiggy se ha extendido mucho más allá de la pasarela, incluyendo incursiones en el cine, la música y la televisión. Si bien sus apariciones en campañas de moda se han vuelto menos frecuentes con el paso de las décadas, cada una sigue siendo un acontecimiento significativo en el mundo de la moda.

Al elegir a Twiggy para encarnar su campaña Primavera/Verano 2026, Burberry rinde homenaje a una pionera que sigue inspirando tanto a diseñadores como a entusiastas de la moda. Twiggy demuestra que la influencia y el carisma no se desvanecen con el tiempo; se reinventan, convirtiéndola en una figura relevante en el panorama creativo.