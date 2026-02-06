Search here...

A sus 76 años, este modelo icónico vuelve a estar de moda.

Fabienne Ba.
@twiggylawson/Instagram

La modelo, actriz y cantante británica Twiggy vuelve a ser el centro de atención como imagen de la campaña Primavera/Verano 2026 de Burberry. Su presencia simboliza tanto un homenaje a la tradición de la moda como una celebración de su influencia perdurable.

Un icono de los años sesenta reinterpretado por Burberry

Twiggy, figura icónica de los años 60, encarna una vez más el espíritu de la moda para la casa británica Burberry en su colección Primavera/Verano 2026. La campaña, dirigida por el director creativo Daniel Lee, presenta a la supermodelo británica junto a un elenco contemporáneo, destacando la fuerza atemporal de su estilo y su capacidad para trascender generaciones.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Adrian Pulford (@udj46)

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Twiggy (@twiggylawson)

Un símbolo de elegancia más allá de los tiempos

Más que una simple presencia, la elección de Twiggy como imagen de la campaña subraya el deseo de la marca de promover una estética que trasciende la edad. A través de piezas que fusionan tradición y modernidad, Burberry vincula su identidad con la de una mujer cuya silueta y actitud han marcado la historia de la moda.

Un legado que sigue siendo influyente

Desde su meteórico ascenso en la década de 1960, la carrera de Twiggy se ha extendido mucho más allá de la pasarela, incluyendo incursiones en el cine, la música y la televisión. Si bien sus apariciones en campañas de moda se han vuelto menos frecuentes con el paso de las décadas, cada una sigue siendo un acontecimiento significativo en el mundo de la moda.

Al elegir a Twiggy para encarnar su campaña Primavera/Verano 2026, Burberry rinde homenaje a una pionera que sigue inspirando tanto a diseñadores como a entusiastas de la moda. Twiggy demuestra que la influencia y el carisma no se desvanecen con el tiempo; se reinventan, convirtiéndola en una figura relevante en el panorama creativo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
"Ella no envejece": Sofía Vergara se luce con un llamativo outfit oscuro

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ella no envejece": Sofía Vergara se luce con un llamativo outfit oscuro

Sofía Vergara, la icónica estrella colombiana e ícono de "Modern Family", volvió a cautivar a todos en un...

A sus 67 años, Madonna causó sensación con un vestido ajustado.

La reina del pop, Madonna, cautiva una vez más con un atuendo que combina sensualidad, poder y libertad....

"Cada vez olvido lo hermosa que es": Zendaya elogiada por su "belleza natural"

Las primeras fotos de la película "El Drama" provocaron una avalancha de comentarios de admiración. En el centro...

Afirman ser siameses, pero su éxito es desconcertante.

Con más de 280.000 seguidores en tiempo récord, las influencers "parejas" Valeria y Camila están generando tanto interés...

Amal Clooney celebra su 48 cumpleaños: un repaso a sus looks icónicos

Amal Clooney celebró recientemente su 48.º cumpleaños rodeada de sus seres queridos. Fue la oportunidad perfecta para rendir...

Envejecer es muy positivo: a sus 57 años, esta modelo celebra la belleza sin restricciones.

La modelo estadounidense Christy Turlington continúa desafiando los estereotipos relacionados con la edad en el mundo de la...

© 2025 The Body Optimist