"Cada vez olvido lo hermosa que es": Zendaya elogiada por su "belleza natural"

Las primeras fotos de la película "El Drama" provocaron una avalancha de comentarios de admiración. En el centro de atención: Zendaya, radiante, cuya belleza natural sigue cautivando.

Una elegancia que trasciende la pantalla

Zendaya demuestra una vez más que su carisma funciona incluso sin maquillaje. Las primeras imágenes oficiales de la película "The Drama", prevista para abril de 2026, se revelaron en redes sociales y de inmediato generaron reacciones en línea. La actriz aparece bañada por una luz tenue, con una mirada intensa y vestida con sencillez. Y los comentarios son unánimes: "Está despampanante", "No necesita maquillaje", "Cada vez que lo veo, olvido lo guapa que es".

"The Drama", dirigida por Kristoffer Borgli (Sick of Myself), es una comedia romántica dramática producida por A24, con estreno previsto para el 3 de abril de 2026. La película sigue a una pareja cuya relación se tambalea días antes de su boda tras revelarse verdades inquietantes. Zendaya protagoniza junto a Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim y Zoë Winters un elenco estelar, y ya está cautivando al público desde las primeras escenas estrenadas.

Aunque Zendaya probablemente lleve maquillaje en estas imágenes, como suele ocurrir en las producciones cinematográficas, es su gracia discreta y su belleza expresiva lo que cautiva al público. Sin un look espectacular, sin un efecto dramático: solo Zendaya, con los ojos sutilmente enmarcados por la emoción, el rostro luminoso y la tez natural. Una estética refinada que contrasta con los estándares de Hollywood y refuerza la autenticidad de su actuación.

El Drama 📸 Abril 2026 #zendaya pic.twitter.com/SOr46VQkK2 — Director de campaña de los Oscar de Robert Pattinson (@candykizzes24) 20 de enero de 2026

La belleza según Zendaya: elegancia y sencillez

Esta no es la primera vez que Zendaya ha sido elogiada por su "belleza natural". Desde su debut en la serie "Euphoria", la actriz ha cultivado una imagen llena de matices, combinando la elegancia en la alfombra roja con una sencillez conmovedora en la pantalla. Su estilo camaleónico, nunca artificial, la hace accesible y magnética. Fuera de la pantalla, no duda en aparecer con maquillaje mínimo, ya sea en sus historias de Instagram o en apariciones públicas. Este es un estilo poco común entre las estrellas de su generación, lo que refuerza su imagen como un "modelo positivo a seguir" para millones de jóvenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zendaya (@zendaya)

Un eco generacional

En X (antes Twitter), las reacciones hablan por sí solas: "Está guapísima sin maquillaje", "El maquillaje está ahí, pero es su luz interior la que marca la diferencia", "Destila elegancia". Zendaya inspira una admiración benévola, lejos de celos y comparaciones. Su belleza, dicen sus fans, no reside solo en su rostro: reside en su carácter, su serenidad y su inteligencia emocional.

Mientras esperamos "El Drama"

Aunque la película de Kristoffer Borgli promete una historia que mezcla tensión íntima y comedia romántica, estos primeros vistazos sugieren una Zendaya conmovedora y cautivadora, en un papel que bien podría marcar una nueva etapa en su ya impresionante carrera.

Ya sea que encarne a una heroína atormentada o a una figura romántica, Zendaya sigue fascinando. Y, sobre todo, nos recuerda que la belleza más impactante suele ser aquella que permanece sencilla y sincera.