Lindsay Lohan está reviviendo la tendencia de los minitrajes con un look de "sirena de oficina".

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

La actriz estadounidense Lindsay Lohan causó sensación en Nueva York con un microconjunto vintage, compuesto por una chaqueta corta y una falda negra. Un look a la vez retro y ultramoderno, que encarna a la perfección la estética de "sirena de oficina", muy de moda en 2026.

Un micro sastre vintage

Para esta aparición, Lindsay Lohan optó por un atuendo de una colección de corte micro-tailed de mediados de los 90. Su chaqueta corta, inspirada en las icónicas chaquetas de tweed, acaparó todas las miradas. Confeccionada en suave algodón verde, la prenda presentaba ribetes negros, hombros estructurados y botones dorados. Una auténtica joya de los archivos, perfectamente acorde con las tendencias actuales.

Un toque de moda personal

Fiel a su estilo, Lindsay Lohan se desvió ligeramente del diseño original. En lugar de la falda con abertura lateral que se vio en las pasarelas de los años 90, optó por una falda negra de talle alto. Completó el look con un cinturón de eslabones dorados que reflejaba la luz de los flashes de las cámaras. Una reinterpretación ingeniosa que modernizó sutilmente este icónico atuendo.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para completar este look, su estilista optó por accesorios elegantes: un bolso de cuero acolchado en forma de corazón, gafas de sol negras, anillos dorados y unos zapatos de tacón bicolor. En cuanto a su maquillaje, una tez radiante, un rubor cálido y unos labios rosa suave realzaron los rasgos de Lindsay Lohan, mientras que su larga melena rubia, lisa y suelta, caía con gracia sobre su espalda.

La tendencia de las "sirenas de oficina"

Con este look, Lindsay Lohan adopta una de las tendencias más populares del momento: el estilo "sirena de oficina". Inspirada en la estética de una oficina elegante, esta estética combina prendas estructuradas, chaquetas entalladas y accesorios sofisticados para lograr un look profesional y seguro de sí mismo.

Con este minitraje vintage, Lindsay Lohan luce un estilo chic y moderno. Al revivir esta prenda de los años 90, reafirma su estatus de ícono de la moda y su talento para reinterpretar clásicos. Sin duda, esto encantará a sus fans.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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