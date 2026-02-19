Este actor usa su dinero para pagar en secreto las facturas médicas de desconocidos.

Kunal Nayyar, un rostro familiar para los fans de las comedias, conocido por interpretar a Rajesh Koothrappali en "The Big Bang Theory", acaparó titulares recientemente por un motivo muy ajeno al rodaje. Si bien esta serie de culto terminó hace varios años, el actor británico sigue dejando huella, esta vez gracias a sus actos de generosidad.

Una fortuna al servicio de los demás

Durante el apogeo de "The Big Bang Theory", Kunal Nayyar fue uno de los actores mejor pagados de la televisión estadounidense, ganando casi un millón de dólares por episodio. Ahora, con 44 años, ha decidido destinar parte de esa fortuna a causas que le importan.

En una entrevista con The i Paper , el actor reveló que dedica parte de sus ingresos a ayudar anónimamente a desconocidos en la plataforma GoFundMe. Navegando por la página por las noches, selecciona al azar campañas médicas y paga discretamente las facturas de familias necesitadas. "El dinero me ha dado mayor libertad, y el mayor regalo es poder contribuir", confesó, añadiendo que estos actos altruistas lo hacen sentir como un justiciero enmascarado.

Una oleada de filantropía que fue alabada y debatida a la vez.

Aunque su confesión es antigua, solo recientemente cobró fuerza en redes sociales. Algunos internautas elogiaron la generosidad del actor, enfatizando que el resultado —ayudar a familias en apuros— era más importante que la publicidad resultante.

Otros, sin embargo, criticaron el carácter público de esta revelación, argumentando que discutirla violaba el principio mismo del anonimato. A pesar de estos debates, muchos defendieron a Kunal Nayyar, señalando que los destinatarios de sus donaciones desconocían la identidad de su benefactor y que su enfoque, lejos de ser ostentoso, buscaba principalmente inspirar otros actos de generosidad.

Un momento particular

La repentina atención mediática que generó esta historia coincidió con la publicidad generada por otra campaña de GoFundMe, lanzada para ayudar a la familia de James Van Der Beek, el actor de "Dawson's Creek", quien falleció recientemente de cáncer. Según Variety , este evento reavivó el interés por las iniciativas benéficas de famosos en la plataforma, lo que catapultó el nombre de Kunal Nayyar de nuevo a la fama.

Cuando la gloria se convierte en un medio para hacer el bien

La historia de Kunal Nayyar es un duro recordatorio de que la fama y la riqueza pueden utilizarse como herramientas de solidaridad. Si bien la sinceridad de sus acciones sigue generando divisiones, su gesto tiene el mérito de dar nueva visibilidad a causas humanitarias que con demasiada frecuencia se pasan por alto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

Finalmente, en un mundo donde las redes sociales amplifican todo, incluidas las críticas, el actor británico Kunal Nayyar demuestra que todavía hay formas de utilizar la celebridad para cambiar de manera silenciosa, pero concreta, la vida de los demás.