Sofía Vergara muestra su apoyo a su país en una selfie que provoca reacciones.

Para conmemorar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara publicó una selfie en Instagram luciendo los colores de su país y la camiseta de la selección colombiana. La publicación fue bien recibida por sus seguidores, aunque algunos opinaron que debería haber apoyado a Estados Unidos.

Una selfie con los colores de Colombia

En esta soleada foto, tomada en un jardín florido, Sofía Vergara posa con una amplia sonrisa, luciendo la camiseta amarilla de Colombia. Con toques de azul y rojo, los colores de la bandera nacional, el atuendo irradiaba orgullo y alegría. En cuanto a su maquillaje, lucía un aspecto natural y luminoso, y su larga melena castaña caía libremente. Una apariencia sencilla y radiante, perfectamente acorde con el ambiente veraniego de la competición.

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Un colombiano orgulloso

Esta elección no sorprende a nadie que conozca a Sofía Vergara. Nacida en Barranquilla, Colombia, la actriz nunca ha ocultado su profundo apego a su país de origen. A lo largo de su carrera, ha celebrado sus raíces y representado con orgullo a Colombia, convirtiéndose en una de las figuras colombianas más reconocidas a nivel mundial. Por lo tanto, apoyar al equipo de su país en un evento de esta magnitud fue una decisión natural.

Reacciones mixtas

En los comentarios, sus seguidores la colmaron de halagos, elogiando su estilo y su innegable orgullo. Sin embargo, algunos internautas señalaron que la actriz, que lleva años viviendo en Estados Unidos, "podría haber apoyado a su país de adopción". Esto desató un pequeño debate sobre su doble herencia cultural, que muchos consideraron conmovedor. Al fin y al cabo, no hay nada de malo en apreciar ambos países. Y, sobre todo, Sofía Vergara sigue siendo libre de compartir lo que quiera en sus redes sociales: no necesita la aprobación de los internautas para existir, expresar sus opiniones ni apoyar al equipo que le importa.

Con esta selfie luciendo los colores de Colombia, Sofía Vergara mostró su orgullo con naturalidad y buen humor. Entre apoyar a su país de origen y hacer un guiño a su doble cultura, ha vuelto a conquistar a todos, o casi a todos.