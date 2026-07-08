A sus 37 años, la modelo Candice Swanepoel encarna a la perfección la tendencia del "lujo informal".

La modelo sudafricana Candice Swanepoel compartió en Instagram un look veraniego que refleja una de las tendencias más populares del momento: el "lujo casual". Con un conjunto color marfil de pies a cabeza, a la vez cómodo y sofisticado, cautivó a sus seguidores.

Un look totalmente marfil

Para esta publicación, Candice Swanepoel optó por un conjunto monocromático en un delicado tono marfil en la tercera foto. Llevaba una minifalda de canalé combinada con una blusa holgada a juego. Sobre esto, añadió un cárdigan largo de cachemir del mismo color crema, aportando un toque cálido y envolvente a la silueta. Una combinación de colores blanco roto sutilmente elegante y perfectamente ejecutada.

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La tendencia del "lujo informal"

Este look ilustra a la perfección la creciente tendencia del "lujo casual" o "athleisure". ¿El concepto? Elevar prendas cómodas, tomadas del mundo de la ropa deportiva y de estar por casa, a la categoría de auténticos conjuntos de moda. Tejidos suaves, cortes fluidos y tonos neutros se combinan para crear un resultado acogedor y sofisticado a la vez. Al optar por una paleta de colores marfil y materiales lujosos como el cachemir, Candice Swanepoel ha creado una versión especialmente elegante de esta tendencia, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y refinamiento.

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, esta publicación desató una oleada de reacciones entusiastas. En los comentarios, los internautas colmaron de halagos a Candice Swanepoel. "Simplemente irresistible", "Cuando hablamos de belleza, eres la primera que nos viene a la mente", fueron solo algunos de los muchos mensajes de admiración. Todas estas reacciones confirman la popularidad indiscutible de Candice Swanepoel, quien cuenta con millones de seguidores.

Con este look completamente en color marfil, Candice Swanepoel demuestra que la elegancia y la comodidad pueden ir de la mano a la perfección. Elevando la tendencia del "lujo casual", crea una imagen a la vez acogedora y sofisticada. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, quienes siempre están deseosos de ver su estilo.