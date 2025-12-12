Search here...

A sus 48 años, Shakira enciende el escenario con un vestido escultural.

Léa Michel
Shakira causó sensación recientemente con un look espectacular que incendió el escenario y las redes sociales. La estrella colombiana ha demostrado una vez más que es un ícono del estilo y la actuación.

Un corsé espectacular

Durante su concierto en Buenos Aires, Shakira apareció con un corsé azul metálico combinado con un llamativo vestido de sirena celeste. El vestido presentaba dos lobos esculpidos en el corsé, un detalle que intrigó y cautivó a muchos fans, quienes quedaron encantados con este guiño a su fuerte estilo visual.

Un vestido escultural en el escenario

El vestido se distinguía por sus pliegues concéntricos en el bajo que caían en cascada a diferentes niveles, creando una sensación de movimiento congelado, casi arquitectónico. Esta construcción, combinada con el intenso color del vestido, hizo que Shakira destacara en el escenario y reforzó el efecto "sirena" del atuendo.

Una elección estilística minimalista, y no sólo eso

Shakira optó por un look muy minimalista, prescindiendo de accesorios para dejar que el vestido y el corsé fueran los protagonistas. El único toque adicional fue un labial rojo apagado, que le dio un toque de sofisticación sin desmerecer su silueta.

Más allá de su impresionante look, la velada fue aún más memorable porque sus dos hijos la acompañaron en el escenario para cantar. Este momento de conexión familiar, sumado a la fuerza de su actuación, fue ampliamente elogiado por los fans, quienes lo vieron como un conmovedor equilibrio entre superestrella y madre orgullosa.

En resumen, con esta notable aparición, Shakira confirma una vez más su capacidad para reinventar su imagen, manteniéndose fiel a su identidad artística. Entre la audacia estilística, una presencia escénica magnética y la emoción compartida con sus hijos, la cantante nos recuerda por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes de su generación.

