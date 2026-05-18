El vestido rojo de la modelo Bella Hadid cautiva a los usuarios de internet.

Naila T.
@bellahadid / Instagram

La modelo estadounidense Bella Hadid causó revuelo en Instagram al compartir una foto de un vestido rojo con una abertura pronunciada que lució en el Festival de Cine de Cannes, reavivando el interés de sus seguidores.

Una retrospectiva en Instagram para celebrar Cannes.

Bella Hadid aprovechó el Festival de Cine de Cannes de 2026 (del 12 al 23 de mayo) para ofrecer a sus seguidores de Instagram una retrospectiva de sus apariciones más memorables en la Croisette. Publicó un montaje con sus looks favoritos, recopilados a lo largo de nueve años asistiendo a uno de los eventos culturales más importantes del mundo.

El pie de foto, sencillo pero elocuente, marca la pauta: "Nueve años de mi semana favorita". Esta publicación confirma el vínculo especial que la modelo tiene con este prestigioso evento, donde se ha consolidado como una de las figuras más esperadas temporada tras temporada.

El vestido rojo que no pasa desapercibido

Entre los numerosos atuendos recopilados en su retrospectiva, una pieza en particular captó la atención de los internautas: un llamativo vestido largo rojo con un corte asimétrico de un solo hombro. El vibrante color, ideal para brillar en Cannes, evoca la tradición de las alfombras rojas del Festival. Bella Hadid causó sensación con esta aparición, dotando al conjunto de un aura icónica.

El vestido se distingue, ante todo, por una abertura lateral alta que se extiende hasta el muslo, aportando dinamismo a la silueta. A esto se suman varios recortes a lo largo de los laterales, creando un juego de contrastes entre las zonas descubiertas y las cubiertas. Más allá de los recortes, la propia estructura del vestido utiliza la asimetría para generar un impactante efecto visual. Solo un hombro queda cubierto, con un corte limpio que realza la línea superior. La tela cae hasta el suelo en una fluida cascada, marcada por pliegues fruncidos en la cintura.

Joyas y tacones para completar el conjunto.

Para completar este look, Bella Hadid optó por accesorios cuidadosamente seleccionados. Sus orejas lucían delicados pendientes, su muñeca una discreta pulsera y sus dedos varios anillos llamativos que atraían la mirada sin eclipsar el vestido. El conjunto se remató con un par de tacones altos, elegidos para complementar la abertura lateral.

Bella Hadid, una habitual en la alfombra roja de Cannes

Esta publicación sirve para recordar cómo Bella Hadid se ha convertido en una de las figuras más icónicas del Festival de Cannes. Desde sus primeras apariciones en la Croisette, se ha forjado una reputación como ícono de la moda, luciendo multitud de atuendos deslumbrantes y causando sensación. Sus sucesivas apariciones en el Festival han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, alimentando retrospectivas de revistas de moda año tras año. Cada año, sus atuendos atraen una gran atención mediática e inspiran a equipos editoriales internacionales.

Una publicación que está incendiando internet

Como era de esperar, la publicación retrospectiva de Bella Hadid generó una oleada inmediata de reacciones en las redes sociales. Sus seguidores no tardaron en comentar, elogiando su estilo y la coherencia y audacia de sus elecciones de moda a lo largo de los años. El vestido rojo con su atrevida abertura, en particular, acaparó gran parte del entusiasmo, y muchos lo calificaron como "uno de los looks más bonitos que la estrella ha lucido en la Croisette".

Con tan solo unas cuantas fotos compartidas, Bella Hadid ha vuelto a demostrar su influencia en el mundo de la moda. Su vestido rojo con una atrevida abertura, que lució en el Festival de Cannes, sigue acaparando miradas varias temporadas después de su primera aparición.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
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