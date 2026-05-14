En la playa, esta ex Miss Universo triunfa con su look veraniego.

Iris Mittenaere compartió un nuevo Reel (video) en Instagram, grabado en las playas de Mauricio, y bastó para conquistar a sus seguidores. La ex Miss Francia 2016 y Miss Universo 2016 aparece con un vestido ligero estampado, con una puesta de sol espectacular de fondo. "Nací para estar junto al mar 🏝️", escribió simplemente en la publicación, junto con los hashtags #mauritius y #island. Este breve momento veraniego cautivó inmediatamente a internet.

Un vestido estampado perfecto para la temporada.

Para esta escapada a la costa del Océano Índico, Iris Mittenaere eligió un vestido estampado con efecto pitón en tonos marrones y caramelo. Esta elección de moda refleja la tendencia "boho playero" que dominará la temporada primavera/verano 2026, caracterizada por estampados naturales, tejidos ligeros y cortes cortos que facilitan ponerse después de un día en la playa.

Para su peinado, Iris optó por una melena suelta y ondulada, ligeramente despeinada por la brisa marina. Unas discretas pulseras en la muñeca completaron el look. El resultado fue una sencillez veraniega que armonizaba a la perfección con el entorno.

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Una vista espectacular que realza el vídeo.

Más allá de la estética, lo que llama inmediatamente la atención de la publicación es el paisaje que sirve de telón de fondo a Iris Mittenaere. Filmado durante la hora dorada, el video captura un cielo donde se mezclan suaves nubes y reflejos dorados, mientras el océano despliega sus olas hasta donde alcanza la vista. Mauricio, un destino líder en el Océano Índico, ofrece aquí una de sus escenas más emblemáticas: arena pálida, olas tranquilas y un horizonte teñido de rosa.

Este entorno natural le da a la publicación un aire casi cinematográfico. Muchos internautas comentaron tanto la belleza del panorama como la de la propia Iris Mittenaere, algunos incluso la calificaron de momento de postal. Una composición sencilla pero extraordinariamente efectiva que transporta instantáneamente a sus seguidores a un estado de ánimo vacacional.

Los fans quedaron convencidos por la publicación.

Bajo el Reel (vídeo de Instagram), las reacciones se multiplican. Los comentarios abundan para elogiar tanto el look como la escapada que ofrece: "Estás magnífica" , "¡Qué vista!" , "Soñamos con irnos de viaje contigo" , "Una puesta de sol de ensueño" ... Una ola de entusiasmo que confirma el lugar que ocupa Iris Mittenaere en el corazón del público francés, casi diez años después de su coronación.

Convertida en una figura esencial del panorama mediático francés —entre la presentación de programas de televisión, los proyectos empresariales y el compromiso benéfico—, Iris Mittenaere demuestra, publicación tras publicación, que sabe cómo cultivar una conexión sencilla y cálida con su comunidad.

Con este vídeo grabado en Mauricio, Iris Mittenaere ha creado una de sus publicaciones más populares de la temporada. Entre su ligero vestido estampado, el ambiente dorado y su sencillo mensaje sobre su amor por el mar, ofrece a sus seguidores un merecido respiro. Y, una vez más, triunfa en las redes sociales.