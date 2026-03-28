Según se informa, Anne Hathaway expresó su preocupación por los estándares de la moda ante la presencia de modelos consideradas "demasiado delgadas".

Durante el rodaje de la esperadísima «El diablo viste de Prada 2», Anne Hathaway expresó su preocupación por la representación de ciertos cánones de belleza en la industria de la moda. Según su compañera de reparto, la actriz estadounidense Meryl Streep, Hathaway quería evitar la presencia de figuras consideradas «demasiado delgadas» en la película, haciendo hincapié en la importancia de una representación más equilibrada. Esta postura reaviva el debate sobre la evolución de los criterios estéticos en la moda y el cine.

Vigilancia respecto a las representaciones en la moda

En una entrevista con Harper's Bazaar , Meryl Streep explicó que le sorprendió la delgadez de algunas de las modelos que vio en los desfiles de moda durante la preparación de la película: "Me impactó el hecho de que las modelos no solo fueran bellas y jóvenes —todas me parecían jóvenes— sino también alarmantemente delgadas". La actriz lo describió como una impresión inesperada, señalando que el tema de la diversidad corporal ya había generado debates en los últimos años.

Según ella, Anne Hathaway alertó rápidamente al equipo de producción sobre el problema de la imagen corporal en la película, que se consideraba demasiado alejada de una representación realista o responsable: «Pensé que todo esto se había solucionado hace años. Annie también lo notó y se apresuró a hablar con los productores, ¡consiguiendo la promesa de que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no serían tan delgadas! Es una chica maravillosa». Esta iniciativa forma parte de un debate más amplio sobre la imagen corporal en las industrias creativas.

Una película muy esperada por el público.

Secuela directa del clásico de culto de 2006, "El diablo viste de Prada 2 " cuenta con el regreso de personajes icónicos, como Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, y Andy Sachs, a quien da vida Anne Hathaway. El guion narra la evolución de sus carreras casi veinte años después de los acontecimientos de la primera película.

Un cambio en las expectativas dentro de la industria

La representación del cuerpo en la moda y el cine ha sido objeto de debate constante durante varios años. Se han implementado numerosas iniciativas para fomentar una mayor diversidad de figuras corporales en las campañas publicitarias y en las pasarelas. La postura de Anne Hathaway ilustra una creciente conciencia sobre el impacto de las imágenes que se difunden al público en general, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Según informa Meryl Streep, a través de esta intervención, Anne Hathaway contribuye a reavivar el debate sobre los cánones de belleza en la industria de la moda. Con el próximo estreno de "El diablo viste de Prada 2" en cines, este enfoque en la representación de los cuerpos ilustra la evolución de las expectativas tanto del público como de los profesionales respecto a la imagen que transmiten el cine y la moda.