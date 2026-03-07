"Gracias por mostrar esto": una influencer revela qué hay realmente detrás de las fotos del gimnasio

En redes sociales, las fotos de fitness suelen dar la impresión de cuerpos "perfectamente esculpidos". Algunos creadores de contenido buscan mostrar una realidad con más matices. Este es el caso de la influencer de fitness Emily Barker, quien recientemente compartió un mensaje en Instagram recordando que las imágenes que se ven en las noticias no siempre reflejan la realidad del cuerpo en la vida cotidiana.

Una comparación entre dos imágenes del mismo cuerpo.

En una publicación viral, Emily Barker muestra dos versiones de sí misma: una foto posada, típica de las imágenes que se ven en contenido de fitness, y otra tomada en una pose más natural. Acompaña estas imágenes con un mensaje claro: "El cuerpo de gimnasio que esperas ver en tu feed vs. el que ves al mirarte al espejo".

En otras palabras, el cuerpo que vemos cuando navegamos por las redes sociales a menudo corresponde a una postura, un ángulo o una puesta en escena específicos, mientras que el cuerpo que observamos en el espejo a diario es simplemente el que está en su posición natural.

Imágenes a menudo creadas para las redes sociales.

Los expertos en redes sociales señalan con frecuencia que gran parte del contenido en línea se basa en poses, ángulos específicos, una iluminación cuidada y, en ocasiones, retoques. Estos elementos pueden transformar la percepción de un cuerpo en una foto.

Según varios análisis del uso de Instagram , la presentación de las imágenes juega un papel fundamental en cómo los usuarios presentan su apariencia y estilo de vida en línea. En el caso del fitness, la postura puede alterar drásticamente la apariencia del cuerpo: contraer los abdominales, arquear la espalda o ajustar la posición de la cadera puede acentuar los músculos o suavizar ciertas zonas. Es precisamente este contraste lo que Emily Barker quería destacar.

Un mensaje contra la comparación constante

En su mensaje, Emily Barker anima principalmente a los usuarios de internet a distanciarse de las imágenes que ven en línea. Escribe, en particular: «Si navegas por Instagram deseando y preguntándote por qué tu cuerpo no se parece al de todas las chicas que ves en tu muro… es porque no te muestran su versión completa ».

En otras palabras, las fotos publicadas suelen mostrar una versión cuidadosamente posada del cuerpo, no la apariencia natural que vemos habitualmente. Esta observación se relaciona con un debate más amplio sobre el impacto de las redes sociales en la imagen corporal.

Las redes sociales y la imagen corporal

Varios estudios han examinado la relación entre el uso de las redes sociales y la imagen corporal. Una revisión científica publicada en la revista Body Image destaca que «la exposición repetida a imágenes corporales idealizadas en las redes sociales puede contribuir a las comparaciones sociales y a la insatisfacción corporal en algunos usuarios».

Otras investigaciones también muestran que la comparación con imágenes publicadas por otros usuarios es uno de los mecanismos más comunes en estas plataformas. En este contexto, algunos creadores de contenido optan por publicar imágenes más realistas para mostrar las variaciones naturales del cuerpo.

"Tu versión relajada sigue siendo la verdadera versión de ti".

En el resto de su mensaje, Emily Barker enfatiza que el cuerpo en su postura natural es el que vemos la mayor parte del tiempo. Escribe: «Tu versión relajada es la que ves el 99 % del tiempo, y no es menos valiosa que la versión con la que posas para una foto».

También anima a las personas a no analizar cada detalle de su cuerpo, especialmente el abdomen, recordándoles que cumple funciones esenciales y que es normal que su apariencia varíe según la postura. Este mensaje forma parte de una tendencia más amplia en redes sociales, donde algunos influencers buscan destacar las diferencias entre las fotos posadas y los momentos más naturales.

Con esta publicación, Emily Barker nos recuerda que las imágenes de fitness compartidas en redes sociales a menudo representan solo un momento único, cuidadosamente posado. El cuerpo que se ve en estas fotos no es necesariamente el que vemos a diario. Su mensaje nos anima a poner las comparaciones en perspectiva y a reconocer que las variaciones naturales del cuerpo —cuando está relajado, sentado o en movimiento— son parte de la realidad de todos.