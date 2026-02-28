Mientras está embarazada, baila con tacones vertiginosos y desafía las ideas preconcebidas.

Con tacones de varios centímetros de altura y un traje de tela ligera, la bailarina profesional Anais Viola (@dfy_anais) se mueve con gracia por la pista, embarazada de varios meses. Mientras que algunas embarazadas deben hacer un esfuerzo sobrehumano para agacharse, esta instructora de tacones se mueve con una facilidad desconcertante. Su barriguita es su accesorio más hermoso, acompañándola con un toque poético en cada coreografía, incluso en las más enérgicas.

Celebrando tu barriguita de una manera diferente

Anais Viola (@dfy_anais) realiza movimientos acrobáticos , deslizándose por la pista, moviendo las caderas como Shakira y haciendo un split con gracia natural. Y por si fuera poco, sigue el ritmo de la música con zapatos dignos del vestuario de Lady Gaga. Esta bailarina profesional, que domina el lenguaje corporal a la perfección, se contorsiona mostrando con orgullo su barriguita.

Anaïs Viola lleva el ritmo en la sangre, pero eso no es todo: también lleva un bebé de varios meses balanceándose en su interior. Con botas hasta el muslo que prácticamente le desgarran el cuello, una deslumbrante diadema de diamantes de imitación y pantalones cortos de crochet a la cintura, esta coreógrafa convierte su vientre en un emblema, una parte integral del espectáculo. A través de esta impactante performance artística, desafía con picardía las ideas preconcebidas sobre el embarazo.

Desde tiempos inmemoriales, a las embarazadas se les ha aconsejado tener mucho cuidado, no moverse demasiado y proteger al bebé como si fuera de porcelana. En cuanto se mueven un poco, se las acusa de poner en peligro la salud del niño o incluso de maltratarlo. Pero el final del embarazo no siempre es un período oscuro de convalecencia. Anaïs, de hecho, es la prueba viviente. No puede resistirse a la seducción de la radio. Cuando el sonido llena el estudio, casi espontáneamente la atrapa y la transforma.

Otra imagen del embarazo

Generalmente, se aconseja a las embarazadas realizar actividades suaves como yoga, pilates o aeróbic acuático. Sin embargo, es menos común verlas levantar las piernas por encima de la cabeza, hacer piruetas o recrear un video musical de las Pussycat Dolls. Sin embargo, cada mujer vive el embarazo de forma diferente. Algunas se mueven a paso de tortuga y les cuesta mover el cuerpo, mientras que otras continúan con sus actividades como si nada.

Anaïs, por su parte, no presume de sus habilidades ante las futuras madres diciendo : "Miren lo que puedo hacer". Su vida diaria es como un espectáculo constante, y, embarazada o no, sigue siendo su profesión. Incluso hay estudios que respaldan su afirmación. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos presenta la danza como una forma segura y beneficiosa de ejercicio durante el embarazo.

Aunque algunos internautas conservadores condenan este deporte y lo comparan con un "striptease vulgar", la ciencia lo avala. Fortalece el suelo pélvico y mejora la posición del bebé en el útero. ¿El único riesgo para el bebé, es decir, su pequeño compañero de bolsillo? Convertirse en un bailarín talentoso.

Popularizar los “tacones”, una práctica todavía mal vista.

Las bailarinas clásicas tienen su propio código de vestimenta, y Anaïs no es la excepción. No usa zapatillas de ballet con cintas, sino botas de tacón alto con cordones. No lleva leotardos, sino ropa deliberadamente ligera. Porque en su disciplina, como en otras, el cuerpo es el centro. Esta experimentada bailarina es una embajadora de los tacones, un estilo de baile que exige altura y cierto equilibrio.

Muchas mujeres acuden a su estudio, deseosas de recuperar su figura y redescubrir su imagen. Acusada de ser "demasiado sugerente" o "demasiado vulgar", esta práctica aún es poco comprendida por el público general. Sin embargo, dista mucho de ser una actividad para principiantes. Simplemente caminar todo el día con zapatillas de clavos de diez centímetros es un deporte en sí mismo, así que realizar trucos con estos zapatos enormes es una proeza de fuerza. Y con una barriga que parece un globo, bueno, eso es heroico.

Aunque su cuerpo ya alcanza lo extraordinario, la bailarina Anais Viola (@dfy_anais), con su contagioso ritmo, revela el potencial infinito de una mujer que lleva la vida. Su bebé, un compañero invisible que, sin embargo, ocupa su lugar, es su fuerza motriz.