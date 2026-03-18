"Tengo 60 años, así es como me veo": esta modelo muestra con orgullo su cuerpo.

A sus 60 años, la modelo y actriz checo-sueca-estadounidense Paulina Porizkova causó sensación recientemente al compartir un video sin retoques que mostraba su cuerpo tal como está hoy. El resultado: un poderoso mensaje, aplaudido por miles de internautas.

Una declaración directa

El 12 de marzo de 2026, Paulina Porizkova publicó un video en respuesta a una pregunta sencilla: ¿cómo logra verse tan fabulosa a los 60? Mirando a la cámara, se quita una bata vaporosa y se muestra tal como es, sin artificios. "Tengo 60 años, y así es como me veo", explica con naturalidad. Señala su cuerpo, sus líneas, y muestra cada detalle. Sin filtros, sin iluminación favorecedora, sin retoques. Solo un cuerpo real y vivo que cuenta una historia.

Domando tu cuerpo, de verdad.

Lo más conmovedor de su mensaje es cómo habla de lo que muchos aún llamarían "imperfecciones". Su abdomen, por ejemplo, no intenta ocultarlo ni cambiarlo. Nos recuerda que allí creció y que forma parte de ella. Independientemente de las fluctuaciones de peso o del ejercicio, afirma que lo ama tal como es.

Su piel, marcada por el paso del tiempo, también se revaloriza. Lejos de verla como una pérdida, la percibe como una forma de fortaleza. Para Paulina Porizkova, estas transformaciones son un reflejo de una vida vivida, no algo que deba corregirse. Con el paso de los años, incluso explica que se siente más a gusto con su cuerpo que a los 20. Una visión que rompe por completo con las ideas preconcebidas sobre la edad y la belleza.

Una positividad corporal que evoluciona con la edad.

Paulina Porizkova no es ajena al activismo. Durante varios años, ha luchado por una representación más realista de los cuerpos, especialmente en la industria de la moda. Su enfoque de la positividad corporal se distingue por su madurez: no busca ajustarse a un ideal, sino celebrar la realidad.

Como exmodelo, aún se adhiere a ciertos cánones de belleza dominantes. Sin embargo, es precisamente este contraste lo que llama la atención. Mientras que la industria suele valorar los cuerpos retocados, casi irreales, ella opta por mostrar una versión más auténtica de sí misma. Y es precisamente este gesto el que está recibiendo elogios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Una oleada de reacciones entusiastas

Los comentarios en su video se multiplican. Muchos le agradecen su transparencia y valentía. Algunos hablan de un mensaje liberador, otros de una fuente de inspiración. Lo que más destaca es el alivio de ver un cuerpo que no intenta ocultar el paso del tiempo. Un cuerpo que no se disculpa por ser como es. En un mundo donde las imágenes suelen estar filtradas, retocadas y estandarizadas, esta autenticidad crea una conexión genuina.

Recuperar la propia imagen, a cualquier edad.

Más allá del vídeo en sí, este testimonio invita a una reflexión más profunda. ¿Y si pudieras ver tu cuerpo de otra manera? No como algo que corregir, sino como un espacio vivo, en constante evolución y legítimo. Envejecer no significa desaparecer, ni perder el derecho a ser visto. Tu cuerpo cambia, sí, pero también sigue contando tu historia, tus experiencias, tu fortaleza.

En definitiva, el mensaje de Paulina Porizkova es sencillo pero poderoso: no hay una sola manera de ser bella, y mucho menos a una edad específica. Y a veces, el gesto más contundente es simplemente este: mostrarse tal como uno es, sin disculpas.