La piloto Jessica Cox, nacida sin brazos, también sorprende en las artes marciales.

Pilota un avión con los pies, conduce un coche sin modificaciones y realiza "kata" sobre esteras de tatami: Jessica Cox, nacida sin brazos en 1983, es una de las personalidades más inspiradoras de nuestro tiempo, y su historia sigue asombrando al mundo.

Nacido sin brazos, criado sin límites

Jessica Cox nació el 2 de febrero de 1983 en Sierra Vista, Arizona, sin brazos, debido a una rara malformación congénita cuya causa exacta los médicos nunca han podido determinar. Desde pequeña, su madre colocaba juguetes en su cuna al alcance de sus pies. Negándose a verse diferente, dominó las tareas cotidianas con los pies y siempre ha superado las expectativas.

Desde que tenía 14 años, Jessica Cox ya no usa prótesis. Con sus pies, puede conducir un coche sin modificaciones, escribir en un teclado a 25 palabras por minuto, llenar el depósito de gasolina y ponerse o quitarse las lentillas.

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Cinturón negro en taekwondo a los 14 años: un hito mundial.

Jessica Cox comenzó a practicar taekwondo a los 10 años en una escuela de su ciudad natal. A los 14, obtuvo su primer cinturón negro, convirtiéndose en la primera persona sin brazos en lograr esta hazaña en la Asociación Americana de Taekwondo. Sus instructores tuvieron que crear un programa de entrenamiento completamente adaptado para que fuera accesible a futuros estudiantes sin brazos, un avance educativo que va mucho más allá de su experiencia personal. Actualmente, Jessica Cox es cinturón negro de cuarto dan en taekwondo.

Piloto - a pesar del miedo a volar

Tras graduarse en psicología por la Universidad de Arizona en 2005, un piloto de combate se le acercó en la ceremonia de graduación y le ofreció dar un paseo en avión. Aunque su mayor miedo era volar, su filosofía de "por qué no" la llevó al desafío más extraordinario de su vida.

Tras tres años de entrenamiento y cuatro aviones probados en tres estados diferentes, Jessica Cox obtuvo su licencia de piloto el 10 de octubre de 2008 en un Ercoupe 415-C de 1946, una aeronave diseñada sin pedales de dirección, que ella pilota con un pie en la palanca de mando y el otro en el acelerador.

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Un récord mundial Guinness y reconocimiento mundial.

El Libro Guinness de los Récords le otorgó el título de "primera mujer en pilotar un avión con los pies". Su documental "Right Footed", dirigido por el documentalista y escritor estadounidense Nick Spark, ganó 17 premios, incluido el de Mejor Documental en el festival Mirabile Dictu del Vaticano, antes de ser emitido en 80 países por National Geographic. Su historia forma parte ahora de la renovación del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C.

Orador, fundador y activista.

Más allá de sus logros personales, Jessica Cox fundó la Fundación Internacional Rightfooted, una ONG dedicada a niños nacidos con diferencias en las extremidades, empoderándolos para que lleven vidas independientes y plenas. Ha sido oradora durante 18 años en 28 países, dirigiéndose a audiencias de hasta 40 000 personas. Su lema lo dice todo: «Piensa más allá de los límites».

En definitiva, Jessica Cox no solo ha demostrado que se puede vivir sin brazos, sino que también ha demostrado que se puede volar, luchar y, lo más importante, inspirar a millones de personas sin ellos. Sigue escribiendo una historia que nadie más se habría atrevido a imaginar.